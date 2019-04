Sin llegar a dramatizar por la actual situación del CDNumancia, el director deportivo, César Palacios, reconoce que les tiene en «alerta» por lo que encuentra un motivo para apelar a los mejores valores del club para zanjar cuanto antes el objetivo de la permanencia. «Debemos aunar el esfuerzo de todas las partes para alcanzar el objetivo. En este club siempre se han conseguido las cosas desde la unión y el trabajo de todos. Es lo que nos ha dado fuerza respecto a otros clubes y nos ha diferenciado de ellos para luchar ante las adversidades. Partimos desde la desventaja en poderío con otros clubes, pero la fuerza de todos nos ha permitido mantenernos con nuestras señas de identidad a lo largo de tantos años en el fútbol profesional», describe Palacios, sabedor de la necesidad de asegurarse la permanencia cuanto antes. «Es vital para la tranquilidad del club y para su supervivencia seguir en Segunda división», asume.

Consciente de la trayectoria del equipo esta temporada y del obligado empuje de todos los estratos del club y del equipo, tampoco elude la autocrítica. «Hemos sido irregulares. Hemos encontrado problemas haciendo cosas bien en muchos partidos, pero sufriendo en detalles que nos han costado puntos. Solo tenemos que ver las estadísticas para saber cuándo se nos han escapado. Tenemos que corregir todo eso para revertir la situación. Y esto lo hemos conseguido siempre desde el trabajo. El secreto es haber estado unidos y más, si cabe, en momentos como este», advierte.

La temporada anterior ha marcado la presente. Los buenos resultados en Copa y la trayectoria en la competición liguera coronada con las dos eliminatorias por el ascenso pese a no llegar a paladear el salto a Primera se han convertido en una referencia de complicada repetición. «Siendo objetivos, hay que decir que venimos de una situación muy buena, pero en la presente campaña ya sabíamos que iba a ser complicado por la cantidad de cambios realizados a todos los niveles, desde el cuerpo técnico a buena parte de la plantilla. Además, hemos contado con algunas complicaciones en forma de lesiones que nos han acompañado en momentos puntuales lo que ha acentuado la falta de regularidad. También es cierto, que para eso se confecciona una plantilla para dar respuesta a estas adversidades. Pero no hemos sido regulares aunque sí hemos sido capaces de realizar grandes partidos frente a grandes rivales», expone el director deportivo, que añade. «Entiendo como numantino que la temporada anterior fue de gran vivencia por la trayectoria en Copa y Liga. Nosotros mismos nos ponemos la exigencia alta por nuestra ambición, por la lucha constante que ha marcado al club lo que es y el respeto que se ha ganado a nivel institucional y deportivo. Ese trabajo ha sido siempre conjunto, pero también es cierto que este mundo del fútbol es muy competitivo y no siempre se refleja en los resultados el trabajo del día a día. Nosotros debemos insistir, ese es el camino, el trabajo unido para salir de esta situación, que insisto es para estar alerta».

El mensaje del director deportivo pasa por la paciencia para no perder la estabilidad. «Debemos reflexionar en estos momentos para darnos cuenta de lo que somos y de lo orgullosos que debemos sentirnos con el club, la afición y Soria. Somos el exponente de todo eso y se ha conseguido desde la estabilidad, con trabajo y unidad. Es cierto que debemos mejorar y solo lo conseguiremos desde el trabajo. La importancia de seguir en Segunda es lo que nos debe marcar los próximos enfrentamientos para conseguir cuanto antes el objetivo de la permanencia. El equipo se lo merece porque está realizando un esfuerzo importante. El fútbol no ha sido justo en algunos momentos con nosotros, pero debemos mejorar para alcanzar nuestros objetivos. Debemos ser responsables y no complicarnos la vida hasta el final de la temporada mejorando y superando esta situación. Debemos hacernos fuertes ahora para serlo en el futuro. Las cosas no salen espontáneamente, el trabajo ha marcado a este club y en ese sentido debemos mantener la línea», concluye Palacios.

Villalba, ausente

El Comité de Competición acordará hoy sobre las amonestaciones de la jornada precedente en la que el jugador del CDNumancia, Fran Villalba, vio la tarjeta amarilla. Con esa cartulina cumplió el ciclo de cinco por lo que será sancionado con un partido y no podrá disputar el enfrentamiento del domingo en Cádiz a partir de las 12.00 horas. Fran Villalba llevaba una docena de partidos apercibido hasta que el pasado domingo recibió la amonestación del colegiado madrileño Pizarro Gómez. Con la sanción, López Garai no podrá contar con uno de los jugadores que más minutos ha disputado esta temporada y que es uno de los fijos en las alineaciones titulares. Además del centrocampista, también se perderán el enfrentamiento, Alain Oyarzun y Derik Osede, ambos por problemas físicos. Los que sí pueden presentar candidatura para entrar en la convocatoria son los ya recuperados, Guillermo Fernández, Cristian Ganea y Unai Medina. Los tres completaron la sesión el pasado lunes. Apartir de hoy, el primer equipo regresa a la actividad, después de disfrutar de una jornada de descanso, con el pensamiento puesto en el partido del domingo en Cádiz. El equipo completará dos sesiones más en Soria, jueves y viernes, se desplazará a Cádiz a la finalización del entrenamiento del viernes y finalizarán la preparación el sábado en tierras gaditanas.