El Uxama no cuenta con Ruta

El fútbol en algunas ocasiones no tiene memoria y no premia el trabajo bien realizado. Este es el caso de Rubén Puente, Ruta, que, después haber obrado el milagro de la salvación en Tercera División, ve como el Sporting Uxama no cuenta con él para la próxima temporada. El club burgense ha decidido no contar con el entrenador soriano y lo peor, según el propio técnico, es que la comunicación le ha llegado sin tener margen de maniobra en el tiempo para buscar otro banquillo del fútbol provincial.

«La directiva del Uxama me ha decepcionado», comentaba Ruta. El técnico relataba cómo transcurrieron los hechos y señalaba que «fue el presidente Ángel Muñoz el que me comunicó el pasado lunes que no me renovaban». Ruta estaba ya con ‘la mosca detrás de la oreja’ porque a lo largo de las semanas pasadas ya le habían llegado informaciones de que el Uxama no iba a contar con él si el equipo se mantenía en Tercera.

El técnico se siente un tanto engañado ya que cuando preguntaba en fechas pasadas por su situación desde el club se le daban largas «cuando creo que ya tenían tomada la decisión de fichar a otro entrenador si seguían en Tercera». Ruta está muy molesto con los dirientes del Uxama, aunque prefiere quedarse con lo positivo de su experiencia en El Burgo de Osma. «Me quedo con el trabajo y con la salvación de un equipo que cuando lo cogí estaba desahuciado en la clasificación». Desde el Uxama, a través de las declaraciones de su directivo Javier de Pedro, se indicaba que «el domingo nos reunimos la directiva y se decidió la no renovación de Ruta. Queremos darle otro aire al equipo la próxima campaña».

El preparador del Almazán tomaba las riendas del banquillo del Uxama en el mes de noviembre del año pasado con el conjunto en la última posición de la clasificación en el grupo VIII de Tercera División. Los oxomenses sólo habían sumado cinco puntos con cinco empates en las diez primeras jornadas de competición y estos números supusieron la destitución de David Serrano.

Ruta llegó al banquillo y a partir de ahí el Uxama fue remontando el vuelo hasta alcanzar una permanencia que se había puesto imposible y que quedaba sellada con el ascenso del Unionistas de Salamanca a Segunda División B el pasado sábado. Los números con Ruta están ahí y dicen que el Uxama ha sido el undécimo mejor equipo del grupo en la segunda vuelta del campeonato al sumar un total de 23 puntos.

Aunque desde la directiva del Uxama se asegura que están buscando entrenador para la siguiente temporada, el nombre de Fran Valero suena con fuerza para llevar las riendas del equipo. Valero ya entrenó a los burgenses hace tres años, concretamente cuando el Uxama regresaba a Tercera División de la mano de Jesús Ángel Pardo como técnico. Valero podría estar muy cerca de firmar e iniciar su segunda etapa en El Burgo.