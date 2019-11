Con la presencia de los sorianos Daniel Mateo Angulo y Marta Pérez Miguel entre la nómina de destacados participantes, el domingo se disputará en Valonsadero la vigesimosexta edición del Campo a través Internacional de Soria como un enfrentamiento entre la representación española y la armada africana. Con motivo de la cercana cita del Europeo de Lisboa de campo a través, el próximo 8 de diciembre, en la agenda de la mayoría de atletas confirmados el domingo, la organización de la prueba, la Delegación Soriana de Atletismo, contará con los mejores especialistas nacionales, entre ellos el campeón de España absoluto de cross en 2019 y primero en la cita del pasado fin de semana en el Cross de Atapuerca derrotando a todos los africanos, Ouassim Oumaiz. Una importante presencia para una prueba que lucha con sus 60.000 euros de presupuesto por mantenerse entre las ocho mejores citas del calendario IAAF del campo a través. Muy lejos de los 600.000 euros de presupuesto con el que Atapuerca compite en esa carrera por mantenerse en la primera línea del atletismo mundial con la etiqueta de categoría IAAF. Motivo de orgullo, dentro de la gran dificultad, para el delegado en Soria de la Federación de atletismo, Patxi Irigoyen, como ayer puntualizó durante la presentación de la prueba en el Ayuntamiento de Soria con la presencia también del concejal municipal, Manuel Salvador, el diputado provincial de deporte, Gustavo Marín, el representante de la Junta de Castilla y León, Pedro Asensio, el director técnico de la prueba, Rubén Andrés, y el atleta adnamantino, Daniel Mateo Angulo.



La jornada atlética comenzará en el monte Valonsadero a partir de las 10.30 horas con la numerosa participación de los escolares, que en esta oportunidad contará con la novedosa presencia de prebenjamines, nacidos en 2012-13-14 y 15, algo que hasta ahora solo se permitía a los nacidos en 2011. La cifra de participantes se aproxima al millar de deportistas en todas las categorías. La prueba reina, la carrera senior masculina con un recorrido de 10.000 metros, arrancará a partir de las 14.00 horas. Antes, ya se conocerá la ganadora de la senior femenina, que comenzará a las 13.30, con un recorrido de 8.000 metros y en la que tomarán la salida también una gran representación de las mejores especialistas tanto a nivel nacional como en el apartado internacional, como la reciente subcampeona del mundo de maratón en Doha y campeona de la distancia en 2017, Rose Chelimo.



La importancia de la prueba soriana es indiscutible por la cercana cita del Europeo. De las carreras de Atapuerca, disputada el pasado fin de semana, la de Valonsadero, este domingo, y la de Alcobendas, el próximo domingo 24 de noviembre, saldrá la selección española para el Campeonato de Europa en Lisboa del 8 de diciembre. los cuatro atletas que más puntos acumulen computando la suma de las dos mejores puntuaciones de las tres competiciones posibles, obtendrán el billete para Lisboa. En caso de empate, prevalece el resultado de Alcobendas, debido a que se trata de la prueba más próxima al Campeonato de Europa.

Campeón en Atapuerca

La presencia de Ouassim Oumaiz en el monte Valonsadero es una de las notas relevantes de la presente edición de la prueba soriana. El atleta de Nerja es el actual campeón de España de cross y el pasado fin de semana se llevó la cita de Atapuerca por delante de la armada africana. Junto a la presencia del joven malagueño se cuenta también una nómina de relevancia entre la representación española:Fernando Carro, Antonio Abadía, Javier Guerra, Daniel Arce, Javier García del Barrio, David Bascuñana, entre otros. La mayoría busca una plaza para el Europeo de campo a través. La prueba se presenta como una contienda entre los atletas nacionles y la armada africana representada por Thomas Ayeko, Timothy Toroitich, Thierry Ndikumwenayo, Albert Chemutai o Yemane Haileselassie, entre otros. La organización debe cubrir hasta siete nacionalidades diferentes en la línea de salida, como condición indispensable para dar el pistoletazo inicial. Entre las mujeres, una gran lista con Marta Pérez, Gema Martín, Azucena Díaz, Estela Navascués, Maitane Melero... y Rose Chelimo o Katherine Puruncaja.

Dani Mateo prepara una media maratón

Daniel Mateo Angulo adelantó ayer que su hoja de ruta antes de la cita olímpica pasa por correr el domingo en Valonsadero, prueba a la que es fiel desde su etapa de benjamín, por lo que se siente «partícipe» de la prueba y en la que ha crecido, y posteriormente preparar una media maratón para el próximo mes de febrero. Pese a lo reciente de su paso por el Mundial de Doha con su octavo puesto en la maratón por lo que aseguró su presencia en los Juegos de Tokyo del próximo año, Dani Mateo disputará la prueba soriana con el mismo espíritu competitivo de siempre, aunque en una forma no tan afinada como cuando se postulaba para formar parte de las diferentes selecciones para los eventos internacionales del campo a través. «No estoy competitivo, pero lucharé y haré lo que pueda dentro de la dureza que tiene Valonsadero. Es una pena no estar en pleno rendimiento porque he corrido hace seis semanas en Doha, en el Mundial, y he estado descansando», reconoció el adnamantino, que adelantó sus planes. «Quiero preparar una media maratón para el mes de febrero con la intención de ir a Polonia al Mundial de la distancia en marzo», explicó. Apartir de abril seguirá con su preparación de la prueba olímpica. Antes, pasará por la San Silvestre vallecana en una fase del calendario en la que no encuentra la urgencia de confirmar su participación en Tokyo. «No tengo que arriesgar porque tengo la suerte de contar con la clasificación para los Juegos. Soy el único español, de momento, que la tiene», se congratuló.

Dani Mateo es uno de los alicientes de la prueba del domingo, junto a la también soriana Marta Pérez, dos asiduos en la línea de salida de Valonsadero.