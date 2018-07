Llega el calor y parece que da pereza moverse a ningún lado. Para no perder ripio esta vez nos vamos a una ruta media/fácil por Valonsadero, que hacemos en bici, aunque también se puede hacer corriendo o andando.



Partimos desde el párquin del pinarcillo y tomamos rumbo hacia Valonsadero, pero no por el carril bici, si no por el sendero que sale bordeando el pinar, por la izquierda. El camino transcurre en leve descenso. Un kilómetro después de comenzar la ruta, en la primera intersección que surge, ha de tomarse el camino de la izquierda y no dejarlo hasta llegar al merendero de las autoridades, previo descenso que termina en una de las vallas que delimitan el monte. De hecho, serán varios los pasos que hay sortear a lo largo del recorrido.



Una vez en el carril bici se toma el camino hacia el Puente del Canto. No llegamos ahora a ese punto, si no que nos desviamos a la izquierda, hacia arriba, en sentido Pedrajas. En el kilómetro siete giramos a la derecha para volver a poner rumbo hacia la ciudad de Soria. La ruta transcurre por pista y sendero. El siguiente punto de paso es el Puente del Canto, que atraviesa el río Pedrajas.Siguiendo el camino marcado, enlazamos con la pista que viene de la Junta de los Ríos y terminamos, hacia la derecha, en la pista que lleva a Losán. De este punto, por el carril bici, volvemos al inicio de la ruta. Salen 14 kilómetros.