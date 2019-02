Varios frentes abiertos para el Río Duero Soria

El Río Duero Soria afronta mañana uno de los partidos más complicados del calendario de la Superliga: visita al Unicaja en Almería. Este choque reúne una serie de condicionantes para abrir diferentes frentes para el conjunto celeste como ganar por primera vez al club andaluz desde su refundación o sumar la primera victoria lejos de Los Pajaritos en el presente ejercicio. A todo esto se añade que necesita contar con más puntos para ampliar el colchón de seguridad con la zona baja y asentarse en el centro de una competición atragantada desde el inicio del curso. Manuel Sevillano, entrenador del Río Duero, repasó ayer la actualidad de su equipo destacando la última victoria frente al L’Illa Grau y reconociendo la dificultad de jugar frente a uno de los equipos más destacados de la Superliga. «Sabiendo de la dificultad de enfrentarnos a uno de los mejores conjuntos de la categoría, no damos por perdido el partido después de lo visto en las últimas semanas en las que se han dejado puntos con Palma y Manacor», asumió Sevillano, consciente de la complejidad de la cita. «Si lo hacemos bien, no son intocables. Confío que haciendo nuestro mejor partido, podemos ponerles en problemas. Este partido y jugar con Teruel es lo más complicado de la liga. También sabemos, en contraposición a las derrotas con Palma y Manacor, que vienen de ganar la final de Copa a Teruel y que nosotros no hemos ganado ningún partido lejos de Soria y como Río Duero tampoco les hemos derrotado hasta la fecha», describió.



Al partido de Almería, el equipo soriano llega después de confirmar con una victoria, muy importante, sus buenas y malas sensaciones ante L’Illa Grau. Dos parciales resolutivos, un set de desconexión total, vuelta a la dinámica correcta en un cuarto juego que se pierde y un definitivo desempate con una resolución favorable. «La victoria frente al conjunto de Castellón la podemos calificar de buena porque nos permite alejarnos de la zona de abajo cuando varios de los últimos clasificados habían puntuado. Ahora, nos toca ir a Almería sin presión, pero conscientes de que no podemos desconectarnos ni podemos mostrar un juego que no sea el de nuestra mejor versión. Si juegas bien, puedes ganar. De lo contrario, pierdes seguro», confirmó Sevillano. Centrado en el intento de dar lo mejor en Almería, el técnico no encuentra una clara explicación a los problemas de cabeza demostrados a lo largo de la temporada y que le han provocado muchas pérdidas de puntos y la falta de victorias como visitante. «No existe una diferencia grande de jugar como local o visitante. Quizás, jugar en casa nos ha permitido superar esos problemas, que son de cabeza porque físicos no lo son, con el apoyo de nuestra afición. Necesitamos no caer en esa desconexión e intentar llegar frente a Almería a los últimos puntos con igualdad. A partir de ahí, tendremos posibilidades aunque sea de puntuar porque ese punto es también importante si luego en casa mantenemos nuestro nivel», confió.