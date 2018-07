Con el refuerzo de Yaw Yeboah (Ghana, 28 de marzo de 1997), el CDNumancia incorpora velocidad y desborde para la banda. El futbolista se presenta en Soria para suplir la baja de Pablo Valcarce en el costado derecho aunque es un futbolista zurdo al que le gusta jugar a pie cambiado. Profundidad y llegadas para el costado derecho en el que pugnará con Nacho e incrementará la nómina de efectivos de banda junto a Marc Mateu y Alain Oyarzun. Unas posiciones que parecen cubiertas a falta de conocer el modo de utilizar esos espacios del nuevo técnico, López Garai, y su modelo y estilo de juego.

Yeboah se ha comprometido con el club soriano para las tres próximas temporadas una vez ha rescindido su vinculación con el Manchester City, su club de procedencia, en el que no llegó a debutar con el primer equipo y sí disputar la liga de filiales. También acredita en su currículum su paso por el fútbol francés, en el Lille (2015-16) y en el Twente holandés (2016-17). La campaña precedente jugó cedido en el Real Oviedo de Juan Antonio Anquela y a partir de este momento participará del nuevo proyecto numantino para la temporada 2018-19 con una vinculación de tres ejercicios. Coste cero para el Numancia al que no le ha supuesto ni un euro de traspaso la contratación del africano. Con la ayuda de su representante, el exjugador numantino Carlos Merino, en las labores de traductor porque no habla castellano y sí se comunica en inglés, Yeboah pasó ayer por la sala de prensa de Los Pajaritos para cumplir con el trámite oficial de su presentación como nuevo efectivo rojillo, acompañado del vicepresidente del club, Eduardo Rubio, y del director deportivo, César Palacios. «Espero aportar al equipo, dar lo mejor que tengo y, sobre todo, trabajar», carta de presentación del africano, que se definió como «rápido, bueno con el balón, con uno contra uno, me gusta asociarme, poner centros, con desborde y si puedo, aportar goles».

Con experiencia ya en el campeonato, Yeboah disputó el pasado curso la Segunda división en el Real Oviedo. Participó en un total de 20 partidos de liga y uno de Copa, precisamente ante el Numancia. «Ha sido una buena experiencia jugar en Oviedo. Era mi primer año, el inicio en un fútbol diferente, pero me adapté bien, trabajé bien y disputé buenos partidos», explicó el nuevo jugador rojillo, que ha elegido al Numancia por ser uno de los mejores equipos de la categoría. «Para seguir creciendo, para jugar, soy joven y necesito progresar y estoy en uno de los mejores lugares para conseguirlo. Es uno de los mejores equipos de Segunda división», destacó.

Después de firmar su contrato con el club soriano, Yeboah se incorporó ayer a los entrenamientos en las dos sesiones programadas bajo la dirección de su nuevo entrenador, Aritz López Garai, con el que conversó momentos antes de saltar al césped del anexo de Los Pajaritos en su primera toma de contacto con el balón junto al restos de sus compañeros. «Me ha dicho que trabaje duro, que seré uno más en el grupo y que estoy rodeado de gente muy tranquila en el vestuario donde son una piña y que progrese como futbolista», confesó el africano.

Progresión

Desde la dirección deportiva, tras el fichaje de Yeboah, César Palacios, recalcó las características del jugador. «Velocidad, chispa, descaro y es una alternativa que no teníamos en el equipo. Nos tiene que sumar y aportar. Su polivalencia nos puede venir muy bien para la banda derecha aunque sea zurdo. Creo que nos da más recursos y competencia. Es joven y tiene que progresar. Aquí puede encontrar la estabilidad y la tranquilidad para progresar por su edad y tenemos confianza de que así pueda ser», señaló el máximo responsable deportivo numantino.

El fichaje de Yeboah cubre la baja de Pablo Valcarce y también suplirá la ausencia larga de Dani Nieto. «Tendremos que esperar a Dani, que hasta enero no podemos ni pensar en su vuelta. Yeboah llega para cubrir la baja de Pablo Valcarce en la banda derecha y se une a los recursos que tenemos ahí con Nacho, con la posibilidad de situarse en ese costado Fran Villalba o incluso Alain o Marc a pierna cambiada y Unai puede adelantar su posición. Tenemos diferentes alternativas y dependerá también lo que se piense para los diferentes partidos y de los estados de forma», señaló el director deportivo, que sigue confeccionando la plantilla para la nueva etapa con López Garai. Yeboah se une a la lista de las incorporaciones de este verano, el octavo refuerzo: Alejandro Sanz, Fran Villalba, Alain Oyarzun, Alberto Noguera, Taliby (tercer portero), Jordi Sánchez y Pichu Atienza.

"Pendientes del mercado"

Con el inicio de la pretemporada muy reciente y el mercado en plena fase de actividad hasta finales del próximo mes de agosto, hablar de una plantilla cerrada o confeccionada no es norma habitual. El Numancia cuenta con casi la totalidad de sus fichas cubiertas y trabaja en el césped como si pudiera competir desde ya, pero siguen pendientes de los movimientos en el mercado. Tanto para las entradas como para las salidas. Una posibilidad en este apartado es la situación de Aitor Fernández, un jugador destacado el pasado curso y que no pasó desapercibido para un grupo de equipos de Primera y Segunda división. «Para mí ha sido el mejor portero de Segunda y una de las razones de que el equipo haya completado una gran temporada es por su rendimiento. El mercado está abierto para entradas y para salidas. Es un jugador que ha llamado la atención y puede haber equipos que se planteen su fichaje», reconoció Palacios, que no descarta tampoco alguna posible salida más. «El míster conocerá a partir de ahora más a los jugadores y pueden darse situaciones no tan claras. Tenemos un importante grupo de jugadores polivalentes como Escassi o Grego tanto de pivotes o centrales, por ejemplo, o volantes que pueden jugar más centrados. Tenemos una plantilla competitiva, con hambre y ganas y veremos cómo transcurren las semanas», argumentó.