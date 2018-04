Verdés suplirá a Forlín en el eje de la defensa del Oviedo

El Oviedo tendrá mañana en Los Pajaritos una baja notable al no poder contar con uno de sus pilares en la defensa como es Forlín, que ante el Valladolid veía la quinta cartulina amarilla. Anquela ya tiene decidido que será el veterano Héctor Verdés el que supla al argentino en el eje de la zaga. El resto del once inicial, a pesar del traspié de la pasada jornada ante el Valladolid, podría tener continuidad, con ciertas reservas en el lateral derecho y en el pivote.

Cotugno es el que viene actuando en las últimas jornadas en el costado derecho de la zaga, pero en Los Pajaritos Anquela estaría barajando la opción de Johannesson como lateral diestro. Otra duda de los ovetenses está en el centro del campo ya que Rocha podría relevar a Mariga, titular hace siete días ante el Valladolid en el Carlos Tartiere.

Anquela dará continuidad al 4-2-3-1 por el que viene apostando en las últimas semanas. El once carbayón estaría integrado por Herrero en la portería; Cotugno o Johannesson, Carlos Hernández, Héctor Verdés y Cristian formarían la línea defensiva; Ramón Folch y Mariga o Rocha serían los pivotes; Aarón Níguez, Fabbrini y Saúl Berjón completarían la línea de tres mediapuntas; con Toché como único delantero. Además de la baja por sanción de Forlín, en Soria tampoco estará Olmes ya que esta semana se ha incorporado a los entrenamientos después de superar una larga lesión.

Por otro lado, este Oviedo está echando de menos esta temporada los goles de Toché, ya que el año pasado a estas alturas del curso el murciano superaba de largo la decena de tantos. El que fuera delantero del Numancia en dos etapas diferentes acumula seis dianas para compartir el pichichi oviedista con otros tres de sus compañeros como son Saúl Berjón, Linares y Carlos Hernández. Llama la atención la media docena de goles que suma el defensa Carlos Hernández, lo que pone en valor el poderío del Oviedo en las acciones de estrategia. El Numancia tendrá que vigilar de cerca al central azulón en todas las acciones a balón parado.

Los goles del Oviedo esta campaña -un total de 47- están muy repartidos. Los asturianos tienen potencial anotador en las 36 jornadas de Liga que se han disputado. Después de la derrota de la pasada jornada en casa al equipo de Anquela no le queda otra que reaccionar si no quiere que la zona de play off se quede demasiado lejos. Ahora mismo el déficit con la sexta plaza es de únicamente dos puntos. El Oviedo firma 15 triunfos, 11 empates y 10 derrotas.