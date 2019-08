Vestuario abierto

A dos semanas del final del periodo de contratación de jugadores en el mercado de verano (el 2 de septiembre), César Palacios no cierra el vestuario del Numancia. El director deportivo sigue pendiente de la posibilidad de incorporar al jugador de Osasuna, Antonio Otegui, además de adelgazar la plantilla con la salida de Borja Viguera al que le comunicaron desde la entrada del técnico Luis Carrión que no se contaba con su concurso para jugar a lo largo de la temporada. «Estamos muy contentos con la plantilla. La derrota con el Alcorcón fue un disgusto pero esto no ha hecho más que empezar. Tenemos plena confianza en el grupo y en el trabajo diario. Tenemos hambre y lo demostraremos cada día. A partir de ahí, hasta el 2 de septiembre, se puede retocar pese a que estoy contento con el grupo», explicó Palacios, que tiene a Otegui en el punto de mira. «Es muy interesante para nosotros. Estamos cubiertos en la mayoría de las líneas, pero podemos pensar en esa posición con Antonio -Otegui- aunque es una circunstancia que depende de Osasuna. Ellos están contentos con el jugador. Si no viniera, ya valoraríamos si hacemos alguna otra incorporación. De todas formas, estamos muy contentos con los recursos de que disponemos», comentó. «Tenemos que ser muy respetuosos con Osasuna y con el chico. Ellos están contentos con él después de la gran temporada en Melilla. Ha completado una gran pretemporada y es de la cantera por lo que debemos tratarlo con más cariño si cabe. Es una decisión que deberán tomar ellos, si sale cedido o no. Si es así, saben que nos interesa. A partir de ahí, debemos ser muy respetuosos», insistió.



Sobre la salida de Borja Viguera, el director deportivo apuntó a la necesidad de resolver el tema, pero también reconoció que es una circunstancia de dos partes implicadas. El jugador sigue entrenando con sus compañeros, pero no ha disputado apenas ningún minuto de juego en los partidos de preparación y en el enfrentamiento con el Alcorcón fue uno de los descartados por el técnico para no entrar en la lista de convocados. Durante las próximas dos semanas se deberá resolver el futuro del riojano que no cuenta para Carrión.