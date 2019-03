Viaje para la tranquilidad

El Numancia visita Majadahonda con el conocimiento de que en estos momentos se sitúa a seis puntos de la zona de descenso, justo antes de medirse al club madrileño. El Extremadura suma tres puntos sin jugar esta semana, debido a su enfrentamiento con el Reus. Corrección que le llegará al equipo soriano a final de temporada, aunque siempre será mejor no dar pie a las complicaciones. De ahí que esta salida se plantee como un partido para la tranquilidad. La que daría ganar para mantener la distancia con el equipo extremeño, que marca la linde con el descenso, y para no verse adelantado en la clasificación por el Rayo Majadahonda, a tres puntos de los numantinos, porque le superaría en el golaverage particular. De estar en una posición casi de despreocupación, el mejor de los escenarios con una victoria, a verse, de nuevo, angustiado por la cercanía de los últimos clasificados con una decena de partidos por disputarse todavía. Eso sería el escenario más catastrófico, nada desdeñable tampoco por la trayectoria del equipo: solo ha ganado un encuentro lejos de Soria en quince salidas y coincide con la última victoria firmada. De eso hace tres semanas.

Bien es cierto que el Numancia ha contado con muchas opciones de superar a sus rivales en los partidos precedentes, pero no lo ha conseguido. Sus problemas siguen centrándose en las áreas. En la propia con errores defensivos evidentes que pasan una factura desmesurada y en la ajena con la falta de puntería. Los postes, las destacadas actuaciones del portero rival, la escasa eficacia... un cúmulo de adversidades que no ha superado para su tranquilidad. En Majadahonda encuentra la ocasión para reencontrarse con la victoria, un valor escaso esta temporada. Con ocho partidos ganados hasta la fecha, supone un poco más de la cuarta parte de lo jugado, no le da para esa tranquilidad necesaria para afrontar el último tramo de la competición. Un buen resultado despejaría un poco el futuro más inmediato.

Para el enfrentamiento de hoy, el técnico López Garai deberá recuperar efectivos que no ha utilizado en las últimas jornadas. Jugadores como Markel, Ripa o Luis Valcarce, ausentes por decisión técnica en semanas precedentes, pueden recuperar protagonismo por la ausencia de algunos compañeros habituales en las alineaciones del entrenador. Una oportunidad para todos en un momento en el que se busca estabilidad y tranquilidad.