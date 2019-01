Completados una docena de desplazamientos esta temporada, el CDNumancia aún no ha conseguido regresar de ninguno de sus viajes con los tres puntos en juego. En su última visita a Elche, repitió el resultado más recurrente a domicilio, el empate. Hasta un total de ocho acumula por cuatro derrotas bajo la dirección de Aritz López Garai. Al Numancia le cuesta ganar como visitante, pero también a sus rivales les pone en muchas dificultades para que le derroten. Esos ocho empates hablan de manera significativa de lo complicado que supone a la mayoría de los conjuntos recibir y superar en su feudo al conjunto soriano.



La dificultad para ganar fuera no se centra en la presente temporada. Durante todo el pasado año (2018), el Numancia únicamente acreditó dos victorias lejos de Los Pajaritos: una en abril en el campeonato regular cuando venció en Alcorcón y otra en la fase de ascenso en junio en Zaragoza. En el resto de partidos, parecida situación a la de ahora con el matiz siempre de la dificultad para ganar y la complejidad que presenta a sus rivales para que le superen. Todo lo contrario a su papel como local donde cimenta la base de la mayoría de los puntos cosechados a lo largo de la temporada. El pasado curso, Los Pajaritos se convirtieron en determinantes para alcanzar por primera y única vez hasta el momento la promoción de ascenso. En el presente curso, la irregularidad de su trayectoria en casa, seis victorias, un empate y cuatro derrotas le han situado en una posición comprometida, siempre mirando hacia la zona baja ya que no termina de despegar y poner distancia con el descenso. Lo que en la anterior campaña, la media inglesa con habituales victorias en casa y repetidos empates lejos de Soria, se convirtió en la fórmula para luchar constantemente por una posición entre los mejores, este ejercicio no se ha repetido. Más que nunca, el grupo de López Garai necesita abandonar la estadística de inédito fuera de casa, al igual que el Tenerife y el Córdoba, los otros dos conjuntos que todavía no han ganado como visitantes.



El debate sobre la oportunidad de romper la racha fuera de casa se aparca una jornada. El Numancia regresa a su coliseo para recibir el sábado al Lugo, 16.00 horas. Los Pajaritos marca la trayectoria ganadora del equipo, su mejor escenario pese a las dificultades que acarrea la visita de muchos rivales. Con sus seis victorias es el mejor exponente de su juego aunque siempre encuentra complicaciones para superar a los rivales, muy conscientes del estilo de López Garai y de ahí que esperen en muchas ocasiones ordenados y organizados en defensa. Frente al Lugo, el conjunto soriano afronta un choque entre iguales, un punto separa favorablemente a los sorianos de los lucenses. La importancia del partido lo marca la necesidad de ambos de despegar de la zona baja y meter al rival en complicaciones, de no sumar al final del encuentro. El momento de la competición dicta la lucha por alcanzar una mayor tranquilidad clasificatoria.