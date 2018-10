Las vías hacia el gol

Después de una última jornada de sequía anotadora, buena parte de los análisis del Numancia de López Garai se dirigen hacia la suerte del gol, que dejan algunas conclusiones a tener en cuenta. En diez partidos disputados, el conjunto soriano ha batido la portería contraria en diez ocasiones, a una media de gol por partido. Esta estadística le ubica entre la tropa media de la categoría. Doce equipos superan esa cifra, dos más la igualan y siete no contablilizan la decena de goles anotados en este tramo de la competición. Con estos registros, su posición en la clasificación del campeonato también se sitúa en la zona media, undécimo puesto, con 13 puntos.

La forma en la consecución de los goles anotados es lo que sorprende en este Numancia. De los diez tantos, siete los ha firmado a través de jugadas de estrategia nacidas al botar un córner o una falta y en lanzamientos a balón parado. Su balance podría ser mayor si hubiera convertido dos penas máximas frente a Osasuna y Extremadura, pero Higinio y Unai Medina no acertaron a batir al portero contrario por lo que se reduce la estadística en este apartado. Los otros tres goles los ha alcanzado por medio de las acciones de juego combinativo, acciones personales o tiros, pero siempre desde lo que se entiende como operaciones de juego. Lo que habitualmente es un recurso, la estrategia o el balón parado, se ha convertido en la principal manera de sacar adelante los partidos. El juego, por el contrario, se ha estancado a la hora de materializarlo con la definición. Desde inicios de septiembre, en la jornada tercera, el Numancia no finaliza una acción de juego con un gol. El tanto subió al marcador en un tiro de Oyarzun a pase de Fran Villalba en la derrota rojilla en Lugo. Fue el segundo gol del conjunto numantino en ese enfrentamiento y ninguno de los dos sirvió para sumar un punto. Son los únicos goles que se han quedado sin premio a nivel de puntuación. También llegaron en acciones de juego, dos de los tres que anotó la tropa de López Garai en el empate en Córdoba en la jornada inaugural. Yeboah y Oyarzun vieron portería en dos acciones de juego.

Desde el gol de Oyarzun en Lugo, los siguientes han llegado bien en acciones de estrategia o bien en lanzamientos a balón parado. Carlos Gutiérrez, Atienza, Fran Villalba y Escassi han convertido con sus remates alguna maniobra de estrategia a partir de poner en juego la pelota desde el córner o desde una falta lateral, mientras que Guillermo, una ocasión (marcó de penalti también e nla segunda jornada), y Viguera, en otra, han superado al portero rival con sus lanzamientos desde los once metros. El recurso ha tomado categoría de principal medio y vía hacia el gol. No es desdeñable porque siempre permite desatascar un enfrentamiento igualado como ocurre en la categoría y se demuestra cada semana. Pero este recurso supera con creces lo que se espera de un equipo con su elaboración del juego: materializar las ocasiones de gol para darle sentido a su forma de afrontar el fútbol. Por ahí el Numancia ha perdido capacidad de resolución pese a que es uno de los destacados a la hora de sacar rendimiento al balón parado. Todos sus goles en esta suerte le han permitido sumar puntos, a excepción de un remate de Atienza en una falta lateral cuando en Lugo se adelantó el equipo soriano en el marcador. Casi máximo rendimiento a un recurso que se trabaja para ampliar el abanico de posibilidades. Sin embargo, no siempre sale bien por lo que se espera una mayor capacidad resolutiva en el juego desplegado. Eso no ocurre desde inicios del pasado mes de septiembre y han transcurrido siete jornadas completas sin repetir un gol en una acción combinativa, tiro, jugada personal o con el balón en movimiento sin haber nacido esa ocasión desde la estrategia. Las llegadas y las oportunidades se han creado, pero su materialización se ha estancado hasta el punto de que parece necesario romper esta dinámica para no depender exclusivamente en el acierto de la pizarra y el de los lanzadores de penaltis y golpes francos.

Pendientes del Comité de Competición

La actualidad del equipo, después de dos jornadas de descanso, pasa hoy por conocer la resolución del Comité de Competición sobre la expulsión de Alberto Escassi, que con toda seguridad se perderá la visita del Numancia a Málaga del próximo lunes. Además, la enfermería también adquiere su protagonismo con jugadores como Unai Medina, Carlos Gutiérrez, Dani Nieto o Luis Valcarce con problemas físicos y alguno de ellos sin opciones de entrar en los planes de López Garai para el siguiente compromiso. El equipo regresa hoy a la actividad a partir de las 10.30 horas en una nueva sesión de entrenamiento en el anexo de Los Pajaritos.