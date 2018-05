Vicente Lli: «No hay deporte con género»

Los alumnos del CEIP Las Pedrizas recibieron ayer una visita muy especial que recordarán durante mucho tiempo. Pese a no saber de antemano el nombre de su invitado ni el deporte que practicaba, los jóvenes estudiantes conocían su palmarés y, con tan sólo ese dato, la expectación era máxima. Antes del encuentro, prepararon un cuestionario que harían a un campeón de España, de Europa y del Mundo en su modalidad, alguien que con 26 años ya conquistó todos sus objetivos deportivos.

Ante la atenta mirada de cerca de 70 niños, Vicente Lli entró en el polideportivo del colegio, se llevó el aplauso de su público y compartió con los alumnos parte de su mañana, en la que se hizo fotos y explicó todos los recovecos de su historia.

«El bullying existe y a mí también me ha pasado, yo desde pequeño he sufrido bastante con mis compañeros porque decían que esto era un deporte de chicas, aunque para mí nunca lo ha sido», aseguraba Lli, presente en Soria con motivo del Campeonato de España de gimnasia aeróbica que se celebra en la capital desde hoy hasta el domingo.

Vicente Lli practicó gimnasia aeróbica hasta el año pasado, cuando decidió retirarse de un deporte que estaba en su vida desde que apenas tenía ocho años.

Cuando decidió poner punto y final a su andadura como deportista profesional, Lli ya había conquistado el oro nacional, había ganado varios campeonatos europeos y sabía lo que era triunfar en un Mundial de gimnasia aeróbica.

Sus logros los consiguió tanto en modalidad individual como por parejas, junto a Sara Moreno. Todo esto, con apenas 26 años.

El gimnasta decidió pasar su mañana con estos jóvenes estudiantes gracias a un proyecto de integración que están llevando a cabo desde Las Pedrizas.

Herminio Hernández, profesor de educación física del colegio, decidió iniciar a principios de este curso una iniciativa que hiciese a sus alumnos replantearse muchas de las convicciones que tenían hasta el momento.

Hernández se armó de valor, varias horas de vídeos y trató de desmontar los mitos que rodean a gran cantidad de deportes en la actualidad. Su objetivo no era otro que demostrar a sus alumnos que eran capaces de practicar cualquier deporte, independientemente de lo que pensase el resto. «Detectamos que hay niños que se empiezan a meter con compañeros que practican determinados deportes o que no les dejan jugar, entonces se me ocurrió mostrarles ejemplos de deportistas que, en teoría, no hacen el deporte que tendrían que hacer según la sociedad».

Al hilo de su idea de cambiar el pensamiento de los alumnos del colegio soriano, el maestro les enseñó los logros de Laia Sanz a los mandos de su moto o de Javier Fernández con los patines.

Vicente Lli acompaña durante estos días de campeonato a la Federación Española de Gimnasia, por lo que era la oportunidad perfecta para que los alumnos conocieran de primera mano a uno de los atletas más laureados del país.

El deportista explicó su historia y sus inicios en la gimnasia aeróbica ante las caras de ilusión e incredulidad de los niños.

La idea de Herminio Hernández era que el gimnasta causase una gran impresión en sus alumnos y comprendiesen la importancia del respeto y el trabajo duro, valores que Lli lleva por bandera.

El valenciano se inició en el mundo de la gimnasia aeróbica con 8 años, aunque por aquel entonces practicaba fitness infantil.

Según asegura, en su club sólo había chicas y fue uno de los primeros chicos en practicar esta modalidad en España.

No obstante, Lli se sinceró ante sus jóvenes oyentes en el gimnasio de Las Pedrizas, «como por desgracia le habrá pasado a mil niños más, la infancia y la adolescencia no han sido fáciles porque la aceptación social de un deporte artístico para un hombre no está bien vista».

Desde sus inicios en la localidad valenciana de Moncada, el gimnasta sufrió momentos difíciles de los que aprendió, «aunque no es un camino fácil, animo a todos los niños y niñas a cambiar ese concepto porque realmente no hay ningún deporte con género, los deportes son deportes y ya está, no hay ningún tipo de límite para nada».

Lli añadió que «es una lástima que por culpa de la sociedad estemos echando a perder deportistas».

Como aseguró el atleta, un gimnasta de su talla entrena en torno a cuatro horas diarias para seguir al máximo nivel y, aunque él se retiró el año pasado, admitió que el Campeonato de España que se celebra este fin de semana en Soria contará con un gran nivel. «Los chicos están dando el cayo que no veas, hay un nivelazo».

Sin embargo, el valenciano también quiso recordar la importancia de iniciativas como la llevada a cabo por el colegio soriano, así como sus pensamientos sobre el trabajo pendiente para otorgar visibilidad a todo tipo de deportes. «Los medios siempre cubren los deportes de masas y disciplinas como esta que no son olímpicas o que no están tan aceptadas son las que deberían mostrar más, para apoyar al deporte y a la gente que lo practica, porque son los que están teniendo esos problemas de aceptación».

Sus éxitos profesionales, unidos a sus valores personales, causaron gran impresión en los alumnos del colegio soriano, que seguirá con su labor social en años venideros.