Una victoria muy aliviante

La permanencia del Río Duero Soria pasa por sus resultados en Los Pajaritos y frente al Vecindario logró dar un paso firme en el camino de la salvación con una victoria agónica. Después de dos derrotas consecutivas lejos de Soria, el conjunto celeste ganó un partido complicado por su desarrollo y con un desenlace cercano al ataque de nervios. El desempate se prolongó como un juego normal con una puntuación alta y con diferentes momentos para haberse cerrado a favor de los visitantes. El Río Duero reaccionó y sumó la séptima victoria de la campaña, balsámica para su objetivo de no entrar en apuros y complicarse la parte final de la fase regular de la Superliga cuando el calendario marca dos salidas de primer nivel competitivo. De ahí la importancia de los compromisos en Los Pajaritos. La permanencia pasa por no fallar en la siguiente cita en el pabellón soriano frente a Melilla, equipo que marca la salvación con 17 puntos, tres menos que el conjunto celeste.

La siguiente jornada ofrece la dificultad de disputarse en casa del líder de la competición. El Río Duero visita el pabellón de Los Planos de Teruel en la matinal, 12.00 horas, del domingo 17 de marzo. Un partido complicado para el grupo de Manuel Sevillano, que no ha ganado en ninguna de sus salidas previas a lo largo de la temporada. No se espera que rompa esta racha adversa en el feudo del dominador de la competición aunque ese pensamiento no es el que moverá la salida del equipo soriano sino la posibilidad de zanjar cuanto antes la posibilidad de no verse en mayores problemas clasificatorios. Los otros implicados en la pelea por eludir la segunda plaza de descenso, Melilla y Barça, no tienen partidos fáciles tampoco. El conjunto melillense recibe al L’Illa Grau, quinto clasificado, y el blaugrana viaja a Canarias para enfrentarse con el Vecindario. Una salida siempre complicada. Los tres implicados para eludir una plaza de descenso, la otra la tiene adjudicada el San Sadurniño, se mueven en una diferencia de cuatro puntos, los que van desde los 20 del Río Duero a los 16 del Barça. Restan tres jornadas para finalizar la fase regular y el conjunto soriano tiene dos salidas complicadas, Teruel y Palma, y un partido en casa frente a uno de los rivales directos, el Melilla. Todo pasa por seguir sumando puntos en Los Pajaritos, donde se juega la permanencia.