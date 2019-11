Victoria del Almazán y derrota del Numancia B

Todo es más fácil con Edipo en tu equipo. Después de cuatro partidos sin conocer la victoria, el equipo dirigido por Diego Rojas volvió a la senda del triunfo en un choque muy igualado que decantó el punta dominicano con su verticalidad y acierto.

El inicio del choque era un correcalles entre dos bloques faltos de confianza e ideas intentando meter en problemas al rival. Primero fue Javi quien probó fortuna para los locales. Después volvía a presentarse el Júpiter en una acción que repelía Fatah cerca de la línea de gol. Un cuarto de hora tardó el Almazán en rematar por mediación de Gonchi desde la frontal.

Ya en el ecuador de la primera parte, los adnamantinos ya se habían hecho con el control del Área Deportiva de Puente Castro y buscaban la portería de Diego. Sin embargo, no fue hasta los instantes finales cuando volvieron a desatarse las hostilidades en ambas metas. Marcos González cabalgaba desde la izquierda para servir el balón al área donde Fatah se mostraba imperial reduciendo espacios. Contestaba Plaza con más voluntad que acierto. La última tuvo autoría de un Willy muy desdibujado que apareció para cruzar en exceso una llegada del filial leonés.

La salida de vestuarios tuvo al Júpiter de nuevo como protagonista golpeando sobre la portería de Alberto en una acción de gol muy clara que Álvarez no embocó de cabeza en el área pequeña. Salto la alarma en el banquillo de Diego Rojas y sus futbolistas intentaron irse por la victoria. No tardaron en encontrar el camino con Edipo siempre de protagonista a la espalda de los zagueros. Un balón que el dominicano meció y sobre el que bailó ante la salida del guardameta para provocar el penalti que terminaría en gol. Cinco minutos después el propio Edipo anotaba el segundo esta vez en fuera de juego decretado por Frey Domínguez.

Movía el banquillo Ramón González para cargar de físico a su equipo y buscar las tablas por empuje. Sin embargo, Edipo en una nueva arrancada picaba la pelota ante la salida de Diego y el cuero se marchaba rozando la madera para dar un nuevo aviso a los leoneses. Mención especial merece el partido de Javi Junyent, una exhibición del timonel mexicano mandando de área a área así como el trabajo de Plaza y Diego como escoltas.

Pero no hay partido fácil para este Almazán hermanado con la heroica. No se explica de otra forma la acción a falta de diez minutos en la que el infortunio se cebó con los azulones. Una llegada culturalista en la que Anto tocó la pelota con la mano sin poder evitarlo en la frontal del área. Frey Dominguez mandó a la ducha al central y Christian Fernández botó un libre directo por la escuadra que firmaría Messi de ser diestro.

Sin embargo, en la reanudación del juego, Elvi quiso aprovechar sus minutos recogiendo un pase profundo que el canterano del Numancia cruzó al palo largo para regalar la victoria a sus compañeros.

Sorpresa en la Ciudad del Fútbol

Sorpresón por todo lo alto en la Ciudad del Fútbol con la derrota del Numancia B, equipo de play off, ante un Atlético Bembibre que llegaba a Soria como colista. Los numantinos se vieron perjudicados en dos decisiones arbitrales que marcaron el partido, aunque bien es cierto que no fue el día de los pupilos de Pablo Ayuso. Los sorianos se adelantaban en los últimos compases de la primera parte con un tanto de Adri Herrera. Ya en la segunda mitad, con un cuadro rojillo que seguía atascado, el colegiado no quiso saber nada de un claro penalti sobre Adri Herrera. Pudo ser la sentencia con el 2-0 y en la siguiente jugada empataban los bercianos con un tanto de Manuel que estuvo precedido de una clara mano en el control del atacante visitante. Cuatro minutos después, en el 78, el Bembibre remontaba con un penalti cometido por Álvaro que transformaba Miguelín.

Empate del Uxama que sigue como líder

El primer acercamiento claro del cuadro visitante llegó en el minuto 17 en un disparo lejano de David Dueña que intentó sorprender a Álvaro pero acabó perdiéndose por línea de fondo. Hasta el minuto 34 los rojillos no lograron traducir la superioridad de su juego en el marcador. El 0–1 nació a la salida de un córner en un remate en el pico del área pequeña de Camaño que tocó en Fran Hontiyuelo y despistó a Álvaro que no pudo hacer nada por evitar el gol. Antes del asueto Alfonso tuvo para el Uxama el 0-2 en un disparo desde la frontal que pudo poner tierra de por medio para el cuadro visitante. Con ventaja mínima para el conjunto burgense se llegaba a la finalización de la primera parte.

En el minuto 54 llegó el tanto del empate. Chema quiso sacar el balón jugado cometió un error clamoroso e Iván aprovechó para firmar el empate a puerta vacía. Poco después pudo llegar el 2-1 en una galopada por el perfil zurdo de Chembi que acabó con un disparo al travesaño. El Villamuriel intentó aprovechar que el Uxama estaba contra las cuerdas también a través del balón parado. Marco se encargó de rematar un saque de esquina colgado por Andrés pero Chema evitó el segundo del cuadro cerrateño. Camaño vio dos cartulinas amarillas consecutivas en el tramo final y el cuadro verde no supo aprovechar la superioridad numérica para llevarse la victoria. Chema tuvo el 2-1 en el tramo final en un testarazo que se marchó fuera por poco y el partido acabó en tablas. Un punto para un Uxama que se sigue codeando con los mejores en su reto de regresar a Tercera.

El Calasanz golea al Tardelcuende

No hubo color en el derbi soriano de la Regional de Aficionados en su decimosegunda jornada ya que el Calasanz, un equipo necesitado de puntos, pasó por encima del Tardelcuende con un 3-0 que no dejó lugar a dudas de que sobre el campo sólo hubo un equipo. Rodrigo Pascual adelantaba a los capitalinos pasada la media hora de juego y en la siguiente acción Sergio ponía tierra de por medio con el 2-0. Así finalizaba la primera parte. Ya en la reanudación el Calasanz se dedicó a conservar el marcador. Con el tiempo casi cumplido Adrián redondeaba la tarde con el definitivo 3-0.

Cara y cruz para el San José

Victoria de las chicas de la Liga Gonalpi por 1-2 y derrota de los chicos por 3-1 en la Regional de Aficionados en el feudo del Unami de Segovia. El equipo femenino se adelantaba en el marcador en los primeros compases del choque con un tanto de Mari. Así finalizaba la primera parte. La Ponferradina empataba en el minuto 70 y cuando parecía que la victoria se escapaba para las sorianas Miriam anotaba el gol del triunfo. Los chicos no pudieron ante un rival como el Unami que está instalado en la zona alta de la clasificación.