Victoria de altos vuelos

El Numancia no se relajó en El Salvador y logró una victoria por 0-2 ante el Valvanera tirando de efectividad y de oficio. En un partido más intenso que brillante, la clave del triunfo soriano la marcó el gol, pasada la media hora, de los visitantes. Un tanto que desmoronó y desconcentró a los locales que hasta ese momento, pese a cederle la pelota al oponente, había tenido sus opciones. Pero el centro de Ceinos y el autogol del portero Joel puso en bandeja el triunfo de los visitantes ante un Valvanera que empujó durante la segunda mitad pero sin la mordiente para recortar diferencias.

De partida, el Valvanera se parapetó atrás. Dejó hacer a su rival y buscó la sorpresa gracias a alguna contra o acción a balón parado. Con una zaga poblada con cinco defensas, una línea de tres en la medular y dos habilidosos y potentes jugadores (Giulano y Cordovín) para aprovechar los espacios del Numancia.

No cayó en la trampa el cuadro visitante. Con paciencia y tranquilidad no arriesgó porque el viento podía pasar una mala pasada. Buscaba desde dentro para fuera y otra vez por dentro. No encontraba la manera de hacer daño, pero se sabía dominador. Y eso que durante unos minutos, el conjunto logroñés pudo adelantarse en el marcador.

Giulano, tras una gran jugada individual, pido marcar de espuela tras un centro de Fran desde la derecha. La pelota rozó el larguero. Los locales, espoleados por esa acción, lo intentaron desde la esquina, pero Cordovín se topó con un defensor numantino. Incluso el delantero gozó de otra oportunidad tras un robo en la medular y gran pase de Giulano, pero después de regatear a Raúl su tiro se marchó desviado con todo a favor.

Pero todo cambió en la siguiente jugada. Centro elevado y blandito de Ceinos desde la izquierda. Joel, sin oposición, no agarra el esférico y se lo introduce en la portería.

No varió el escenario pese al tanto en contra por lo que el Numancia le dio más pausa al juego. Y tras una falta frontal vino la sentencia al filo del descanso. González chutó, golpeó en la barrera y al recoger el rechace ajustó raso al palo haciendo imposible la estirada de Joel.

Con un resultado abultado para los méritos de unos y otros, el Numancia, con la seguridad que le da estar arriba en la tabla, no se relajó. Por su parte, el Valvanera, en mala dinámica, estaba obligado a variar su discurso.

Defensa de cuatro y dos sustituciones para intentar meterse en el duelo. Al menos equilibró la contienda y estuvo más en campo contrario aunque sin la mordiente necesaria para inquietar a Toni. Cierto que el bloque Soriano ya no tuvo el dominio inicial y que tampoco acosó a Joel. No lo necesitaba y prefirió estar solvente en los despejes para evitar que un gol pudiera hacer creer al Valvanera que podía sumar. Al final, un 0-2 que permite al Numancia seguir en la parte alta de la tabla y dar continuidad a su racha sin perder.