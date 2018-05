Victoria épica

El ciclista de El Burgo de Osma, José Luis Gómez Miranda, Selu, protagonizó ayer una carrera épica en la cuarta etapa de la Titan Desert que estos días se está disputando en Marruecos y logró cruzar en primera posición la línea de meta por delante de Betalú, el actuar líder, que sigue creciendo en la general de la prueba que terminará mañana.

El corredor burgense realizó una carrera extraordinaria con su equipo Tomás Bellés by Cannondale, y adelantó en casi cuatro minutos (3’56’’) el tiempo de Betalú que lleva liderando la Titan desde el inicio de la carrera el pasado domingo.

La prueba de ayer marcaba una distancia de 95 kilómetros con un desnivel acumulado de 939 metros entre Rissani y Merzouga, en un terreno de pleno desierto entre pistas arenosas, algún chott y pistas pedregosas en la primera parte del circuito y un segundo tramo en el que se rodea un cordón de dunas y se afronta el paso de una zona muy arenosa.

Precisamente, Selu ya vaticinó antes de iniciar la carrera que sería «entre la etapa tres y cuatro donde se decida la Titan». Aún quedan dos etapas de carrera, la de hoy, la quinta etapa, también de 94 kilómetros, donde no contarán con track facilitado por la organización y los titanes deberán pasar cuatro controles de paso y tres estaciones de hidratación, pero usando su intuición.

Selu ha vuelto a demostrar su poderío en las dunas, porque en la etapa más desértica de las que se han disputado hasta ahora ha vuelto a demostrar su conocimiento y buen hacer sobre la bicicleta para proclamarse líder en un terreno que domina plenamente. Le bastaron tres horas, 45 minutos y 21 segundos para alzar los brazos a su paso por la línea de meta tras una última mirada antes de la última curva.

Selu manifestó tras cruzar la línea de meta como campeón de la cuarta etapa que «hasta hoy -ayer para el lector- no he tenido demasiada suerte. He tenido problemas mecánicos y hoy mi intención era de salir a intentarlo, a buscar una escapada. Me he ido con Ramón Sagués, pero enseguida he visto que iba con un puntillo menos y me he arriesgado porque sabía que hacía mucho viento y era difícil para un corredor solo. Me he concentrado y confiado en la preparación previa que llevo de todos estos mese. Me he agarrado a mi manillar y de ahí hasta meta. Ha sido una decisión valiente pero quien no arriesga no gana».

Y la última etapa que disputarán en la jornada de mañana, que unirá Merzouga con Maadid en los 79 kilómetros en una etapa de inicio rápido por pistas algo arenosas para pasar dos desniveles y convertirse en el tramo final en un recorrido pedregoso y con pistas muy deterioradas, para culminar en un paso de dunas.

En la pasada Titan Gómez, Miranda finalizó sexto en la clasificación general y su reto este año es superarse, por lo que la victoria de ayer es un estímulo.