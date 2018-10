La victoria ante el Extremadura UD zanja de un plumazo dos frentes abiertos en el seno del Numancia: recuperar la senda del gol y volver a ganar. Lo segundo no se entiende sin lo primero. El gol de Escassi acaba con dos partidos y medio sin ver portería. Una sequía goleadora con un total de 240 minutos transcurridos desde el anterior tanto, el de Fran Villalba en Gijón, y el de Escassi ante el Extremadura. Dos goles rentables que suman para colocar al equipo soriano en una zona más templada con diez puntos, en un primer paso para alejarse de la zona de descenso. La victoria permite al conjunto soriano recuperar, además, el valor de primera necesidad de Los Pajaritos. En el cómputo de la recaudación de puntos, el porcentaje de los registrados en Soria trasciende de una manera que su recuperación se antojaba obligada para no descender a posiciones de peligro. La victoria supone también superar la primera situación de alarma. Exigido por la necesidad de ganar para no verse en una posición complicada, el grupo de López Garai respondió de la mejor forma posible, ganando para alejar las primeras sombras.

Con la victoria también se acaba con una racha de tres partidos sin ganar, Sporting, Almería y Osasuna, en la que solo se había sumado dos puntos de nueve en juego. Este déficit había iniciado una deriva hacia la zona baja que se corta y para la que se cuenta con una nueva oportunidad de mejorar en la trayectoria con la próxima cita del sábado en Los Pajaritos ante el Real Zaragoza. Un partido de máxima rivalidad vecinal con el añadido del recuerdo de la eliminatoria por el ascenso disputada el pasado mes de junio. El Numancia tumbó las pretensiones de subir de categoría del Real Zaragoza cuando se veían con muchas posibilidades y favoritos en el cruce, más cuando sacaron un empate del partido de ida en Los Pajaritos. La victoria en La Romareda acabó con sus intenciones y es la última cosechada por el conjunto soriano como visitante. En este caso, fuera de la fase regular de la liga. En este apartado, en el del campeonato, se remonta a la salida a Alcorcón el pasado mes de abril. Los dos conjuntos llegan a este enfrentamiento en plena fase de asentamiento de sus nuevos proyectos. Un choque importante para los de López Garai que buscan consolidar el trabajo realizado hasta la fecha y fortalecerse en feudo propio.

La victoria frente al Extremadura confirmó también la mejoría en el apartado defensivo. Un dato muy a tener en cuenta para aproximarse a las victorias. Por segunda semana consecutiva, Juan Carlos no recibió un gol. Tercera ocasión en las ocho jornadas disputadas. La primera, ante el Elche, en la primera victoria de la campaña. En Pamplona repitió y frente al Extremadura alargó la racha. El pasado sábado, Juan Carlos se vio escasamente exigido, solo en una doble acción en una jugada al final del partido y lo resolvió perfectamente. Entre el inicio del partido con cuatro llegadas del conjunto extremeño y el final del choque con esa doble ocasión para los de Juan Sabas, el portero rojillo no se encontró con mayores problemas. Una tarde tranquila para lo que se ha encontrado desde que defiende la portería rojilla. Anivel global, el entramado defensivo numantino no sufrió apenas y solventó los momentos más complicados con la aportación del portero y desactivando la mayoría de los intentos de aproximación. El valor de dejar la portería a cero se resume en el número de puntos cosechados en las tres ocasiones que lo ha conseguido, siete. Más de dos terceras partes de los diez que acumula. Desde el principio, el técnico rojillo ha insistido en la necesidad de consolidar el sistema defensivo para crecer. Conscientes de ello, el Numancia ha mejorado en este apartado en las dos últimas jornadas. Frente al Almería recibió dos goles, consiguiendo cerrar la portería en Pamplona y frente al Extremadura, cita en la que consiguió conjugar el acierto rematador con un gol y la consistencia atrás. Los próximos compromisos serán clave en ambos apartados para seguir sumando puntos.