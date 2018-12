Victoria rehabilitadora

Un buen resultado como el cosechado ayer por el Numancia con su victoria sobre el Gimnástic puede servir de freno para una racha desfavorable (tres jornadas sin ganar), de rearme anímico para seguir madurando el estilo y el proyecto de juego y seguir creyendo en él y de punto de inflexión para cambiar la dinámica en los próximos compromisos, entre otros aspectos a tener en cuenta. El primero de los tres puntos está superado. Los otros dos deben certificarse en próximas semanas. Necesitan más continuidad para su confirmación. El tiempo ofrecerá las respuestas después de una victoria necesaria y rehabilitadora. Un bálsamo para un equipo con síntomas de no pasar por uno de sus mejores momentos, pero que puede tomar energía y vitalidad apoyado en los resultados a favor.



El Numancia superó al colista en la segunda parte. Maduró el enfrentamiento en un primer acto en el que sufrió la presión alta de su rival para sacar con limpieza el balón y por ahí no encontró la fluidez suficiente para llegar a los dominios del portero rival. Cuando lo consiguió tampoco ofreció un repertorio de fluidez. Casi siempre se chocó con un diseño defensivo eficaz. La ausencia de ocasiones y de sobresaltos en ambas áreas marcó una tediosa primera mitad. La opción de Higinio para aguantar el balón con balones largos se chocó con el muro defensivo del equipo catalán, que saltó al terreno de juego con muchos bríos y en dos minutos ya había forzado dos saques de esquina. Esa energía la aguantó durante la primera parte pese a que cedió el dominio poco a poco. El control numantino apenas se tradujo en llegadas al área rival y sus aproximaciones se registraron desde los lanzamientos lejanos y las jugadas a balón parado. Cabe destacar una acción combinativa entre varios efectivos rojillos que murió con un lanzamiento de Fran Villalba cómodo para el lucimiento de Becerra.



El Gimnástic se acercó a los dominios de Juan Carlos debido a puntuales errores originados por la presión alta y por un contragolpe generado en un córner numantino. Brugué protagonizó las dos ocasiones, la del contragolpe y la de un remate franco de cabeza que se le marchó alto. Esta oportunidad cerró la primera parte con la impresión de que al Numancia se le atragantaba esa presión para sacar el balón y que le provocaba algunos errores impropios como los cometidos por Atienza o Escassi, sin mayores consecuencias, pero demostrativos de los problemas sufridos para armar el ataque.



A la vuelta de los vestuarios, todo varió. El Numancia reanudó el enfrentamiento encerrando al Gimnástic. Carlos Gutiérrez remató desviado un saque de esquina en la primera acción del segundo tiempo y acto seguido Higinio abrió el camino de la victoria con un cabezazo a pase de Unai Medina. Este gol se convirtió en el principio del fin del conjunto catalán, que había aguantado durante la primera parte gracias a su organización defensiva y a las dificultades generadas al grupo de López Garai con fases de presión para no dejarles sacar el balón en condiciones. A partir del primer gol, el equipo de Enrique Martín se deshizo como un azucarillo y aparecieron los síntomas de un conjunto en descomposición, con muchos problemas que le dejan más colista todavía.



El primer gol se generó desde un pase por la derecha y el segundo con una jugada por la izquierda de Mateu. El valenciano ofreció una versión mejorada de su posición en el lateral izquierdo, sin grandes apuros y solvencia a la hora de defender y con mucha más presencia y protagonismo en ataque. Fruto de una de sus internadas se consumó el gol de la tranquilidad. Un mal entendimiento entre Albentosa y Becerra terminó con el balón en el fondo de la portería. Al Numancia no le hacía falta más para asegurarse la victoria y tres puntos de un gran valor por lo acontecido en jornadas precedentes. El Numancia no sufrió ni el lógico arreón de orgullo del rival que intenta reaccionar a un marcador adverso. El Gimnástic no compareció apenas por los dominios de Juan Carlos y todavía sufrió las acometidas de los jugadores numantinos que se aprovecharon del desconcierto generado por el marcador y la impericia de dos de sus efectivos.



Nacho redondeó la tarde con un gol surgido por una penetración de Mateu por el costado izquierdo, un error de Rocha a la hora de despejar la pelota y un certero golpeo del balón del numantino. Una mezcla de todo lo acontecido con anterioridad para sellar la victoria y situar el marcador con tres goles a favor, una cifra que no había logrado el conjunto soriano esta temporada en Los Pajaritos. Los siguientes minutos se registraron para dar descanso a Diamanka, apercibido de sanción, y para el homenaje de Higinio y Nacho, autores de dos de los goles. Noguera, Viguera y Jordi Sánchez contaron con unos minutos de juego en un final de partido plácido y sin más noticias que la entrada en el terreno de juego de Manu del Moral, pitado por la grada numantina.



El Numancia recuperó la sonrisa con una victoria frente al colista, con signos de equipo descompuesto pese a los intentos de regeneración de su técnico, Enrique Martín. Los tres puntos rompen una racha de tres semanas sin ganar y dan un respiro al grupo de López Garai, inmerso en una deriva nociva. La victoria era necesaria y rehabilitadora.