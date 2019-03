El Río Duero seguirá una campaña más en la Superliga de voleibol. El club soriano venció con claridad y con menos apuros de los esperados y deseados al CVMelilla confirmando la salvación una jornada antes de completarse la fase regular de la competición. En un partido en el que se jugaba la temporada, el grupo de Manuel Sevillano no eludió la responsabilidad y despejó la duda sobre su continuidad. La victoria no encontró contestación en el rival, que deberá solucionar su futuro en el último partido de la liga frente al Barça Voleibol.



Conscientes del escenario al que se enfrentaba el Río Duero, sus jugadores saltaron a la cancha con el aplomo suficiente para demostrar desde el primer momento la importancia del choque. El conjunto soriano se mostró superior de salida y alcanzó en el primer juego una primera ventaja para adquirir el aplomo suficiente para dominar a su rival en la cancha. Con una pequeña ventaja a favor, la reacción de Melilla llegó para igualar el partido a modo de espejismo. Ese impulso se quedó ahí y el Río Duero dominó sin problemas para, a través del ataque, apuntarse el primer parcial.



El segundo set nació similar al de primero. Ventaja en el arranque, reacción del rival, pero sin conseguir neutralizar el juego soriano. La recepción del Melilla sufrió demasiado para contener a los jugadores celestes, que también aprovecharon los bloqueos para sumar una diferencia suficiente en el marcador. De lo más señalado en estos dos parciales más disputados fue la ausencia de una relajación dañina como en otras ocasiones. La pájara no apareció en esta ocasión y el Río Duero sumó el segundo set a su favor.



En el tercero, no hubo apenas discusión entre ambos conjuntos. El equipo soriano adquirió una marcha alta para marcar diferencias y el CVMelilla no encontró argumentos para contestar su inferioridad. Casi entregados, vieron como su oponente se llevaba el parcial y el partido. Durante este set, Sevillano movió el banquillo y dio entrada a jugadores con menos presencia a lo largo de la temporada y de las últimas citas. El resultado no se alteró y tampoco el ritmo de anotación. Loeches, en la dirección, mantuvo el nivel y una jornada más Luis Martín destacó como opuesto. En Melilla, los constantes cambios no alteraron el discurso del Río Duero y destacó Hamza como máximo anotador. Finalizado el encuentro, los jugadores celestes celebraron con respeto la victoria y la permanencia una temporada más en la Superliga de voleibol.