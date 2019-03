La victoria como solución final

La victoria, como solución a todos los males. Demasiados acumulados en una temporada compleja para el Río Duero. El técnico del equipo soriano, Manuel Sevillano, apunta a la necesidad de ganar a Melilla mañana para no depender de terceros ni aplazar la permanencia a la última jornada de la Superliga dentro de una semana. «Queremos dejarlo cerrado el sábado y no depender de otros resultados», confió el entrenador en su habitual repaso semanal de la actualidad de su equipo. La intención del equipo es ganar y posteriormente celebrarlo porque se zanja una temporada torcida desde el primer momento. Muchas semanas de tensión que puede cerrarse al finalizar el choque con Melilla. «Tenemos la suerte de que jugamos en casa. El partido no será muy diferente a los últimos jugados. No tendremos una presión diferente, de salida será igual. Los jugadores están mentalizados porque saben lo que nos jugamos. Es un rival directo y podemos zanjar la temporada con una victoria», destacó Sevillano, consciente de que existe otra vía además de la victoria. «También nos ayuda que Teruel gane al Barça porque le deja por debajo. Para la última jornada quedaría un encuentro entre Melilla y Barcelona», explicó.

El peor de los escenarios sería perder y verse superado por Melilla. «No lo contemplo. Estoy confiado en que el sábado estamos salvados porque ganamos y después lo celebraremos», indicó Sevillano, que no se fía del rival. «Está en una posición peor que la nuestra, pero, seguro, que tampoco se esperaba encontrarse así en este momento. Melilla confeccionó una plantilla con buenos jugadores porque tenía la Copa del Rey y ahora se encuentra en esta situación. Ellos vendrán con ansiedad y se llevará el partido el que en mejor disposición lo afronte. El enfrentamiento será parecido al de la primera vuelta, muy igualado. No será fácil y sí muy apurado», adelantó el entrenador. Sevillano se refirió también al hecho de tener que jugar por la permanencia hasta el último momento. «Contento no estoy porque no era el objetivo de la temporada y sí estar a mitad de tabla y luchar por situarse más arriba. Se ha complicado todo y se ha alargado con las derrotas con Manacor y Barcelona, pero estamos animados para ganar», finalizó.

Solidaridad

En el último partido de la temporada en Los Pajaritos, el club soriano destinará la recaudación de la habitual rifa de todos los partidos a ayudar a la Asociación de Autismo. El próximo 2 de abril se celebra el día internacional del autismo y el partido de mañana es el más próximo a esta fecha por lo que se ha elegido el enfrentamiento con Melilla para dirigir la mirada a un colectivo presente en la sociedad con todos sus problemas. Nuria Santacruz, de la Asociación de Autismo, agradeció la colaboración del Río Duero, ya por tercer año, y animó a los espectadores a participar en la rifa para conseguir un doble objetivo: conseguir, por un lado, financiación para trabajar con los chicos (la mayoría de los miembros son menores de edad) para prepararlos para que tengan una vida mejor y, por otro lado, dar visibilidad al autismo, presente en la sociedad y prepararla para que conozcan su existencia. La venta de los números de la rifa se realizará como en partidos precedentes, al inicio del choque en la entrada, y el premio será una equipación del Río Duero firmada por los jugadores. Desde la Asociación de Autismo, que funciona desde hace cuatro años y medio, buscan el doble efecto durante el partido, animar al equipo y conseguir la aportación económica.