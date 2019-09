Borja Viguera ya no es jugador del CDNumancia. El club soriano anunció ayer la rescisión del contrato que le unía al futbolista de Logroño hasta junio de 2020. Dos días después del cierre del mercado de verano,el club rojillo decidió de manera unilateral finalizar la vinculación con el riojano, que sabía desde el inicio de la pretemporada su situación y posición en el seno del equipo: el cuerpo técnico no contaba con él para la presente temporada y desde la dirección deportiva se le animó a despejar su futuro lejos de la disciplina numantina a lo largo de las siguientes semanas. Finalizado el tiempo para encontrar una solución para su salida al cerrarse en la noche del lunes el mercado de contrataciones de verano, el jugador se mantuvo en su postura de continuar en el equipo. El club reconoce que manejaron ofertas de equipos de Segunda B pero ninguna de Segunda división para solucionar su situación y buscar una salida. No aceptó las ofertas y el Numancia decidió de manera unilateral rescindir el contrato por lo que ayer ya no entrenó con el resto de sus ya excompañeros. Viguera recogió sus cosas por la mañana en las instalaciones de Los Pajaritos y ya es historia del club soriano. El futbolista riojano se queda fuera de cualquier posibilidad de jugar hasta la apertura del mercado de invierno.



El Numancia emitió ayer una información sobre la maniobra realizada en sus despachos. «El CD Numancia ha rescindido hoy -por ayer- el contrato de Borja Viguera. El Club agradece el compromiso del jugador durante su estancia en Soria y le desea lo mejor en su futuro personal y profesional», se lee en la nota. Desde el club explican que Viguera estaba desde el comienzo del verano avisado sobre su estatus en el equipo. No contaban con él y así se ha demostrado a lo largo de la fase de preparación en la que no participó más que en el primer partido de ensayo quedándose fuera de todas las citas posteriores en las que ni viajó cuando los amistosos eran lejos de Soria. En muchos entrenamientos también se le ha visto al margen en la preparación de jugadas de estrategia o durante algunas fases de ejercicios específicos. Viguera, sin embargo, aguantó hasta el cierre del mercado sin atender a algunas de las ofertas de clubes de Segunda B, según el club, que le advirtió de la posibilidad de verse fuera de la disciplina numantina de no encontrar una salida antes del 2 de septiembre. Cumplidos dos días del cierre del mercado, Viguera se encuentra fuera del club soriano y sin posibilidades de reengancharse a la competición hasta la apertura de la siguiente ventana de contratación durante el mercado de invierno el próximo mes de enero.



Viguera se comprometió con el Numancia el verano de 2018. Firmó por dos temporadas, hasta junio de 2020, procedente del Sporting de Gijón. Durante la temporada precedente, el futbolista participó en 23 partidos de liga, cuatro de titular y uno solo completo, y uno más de Copa. Logró un gol de penalti en la victoria por la mínima frente al Zaragoza, falló otro lanzamiento desde los once metros ante el Rayo Majadahonda aunque Fran Villalba lo corrigió marcando en la acción siguiente sin evitar la derrota en casa. Su concurso se puede considerar como de casi anecdótico por pasar más tiempo en el banquillo o en la grada que en el terreno de juego. En la presente temporada, Luis Carrión informó desde el primer momento que no contaba con él en lo estrictamente deportivo, destacando su profesionalidad a la hora de entrenarse todos los días.