En Vinuesa, todo dispuesto para el Nacional

Todo dispuesto en Vinuesa. La nieve se ha presentado en el momento oportuno para que todo quede listo para la celebración el domingo del Campeonato de España de triatlón de invierno en Vinuesa. La primera cita nacional en el calendario competitivo de triatlón del presente año. Una prueba que pasó ayer el protocolario acto de su presentación en sociedad en la Diputación Provincial de Soria con la presencia de la alcaldesa de Vinuesa, Asunción Medrano, el diputado de cultura y deportes de la Diputación, Amancio Martínez, el presidente de la Federación de Castilla y León de triatlón, Amancio del Castillo y su delegado en Soria, Rubén Andrés.



La prueba visontina ha encontrado la recompensa de alcanzar el rango de Campeonato de España de triatlón de invierno después de muchos años de organización con los problemas arrastrados por las dificultades surgidas con la meteorología. No todas las ediciones se ha asegurado la nieve en la pista de esquí de fondo de Santa Inés. Este año no faltará y la organización ha preparado concienzudamente el circuito para que los participantes lo encuentren en las mejores condiciones posibles. Serán un total de 201 participantes, la segunda mejor marca en un Campeonato de España de la modalidad, solo superado en una edición disputada en Jaca. El pasado año, en Ansó no se alcanzó los dos centenares de participantes. «La pista de Santa Inés es una desconocida para la mayoría de la gente, incluso para los practicantes de esquí de fondo procedentes de zonas tan cercanas como Navarra o Madrid. Es una gran oportunidad para dar a conocer estas instalaciones, Vinuesa y todo su entorno», indicó el máximo responsable de la Federación de Castilla y León, Amancio del Castillo.



El Nacional comenzará en la localidad de Vinuesa, a partir de las 12.30 horas, con el segmento de carrera a pie de seis kilómetros por un circuito urbano de 2.000 metros al que deberán dar tres vueltas. La primera transición se realizará en la localidad pinariega para tomar la bicicleta y afrontar 18,5 kilómetros de ascensión al puerto de Santa Inés por el Museo del bosque hacia el Quintanarejo y acometer una subida de 7,2 kilómetros con rampas de un 6% de media para superar los más de 600 metros de desnivel desde el casco urbano hasta el punto de nieve. Una vez en Santa Inés, la segunda transición situará a los triatletas en la pista de esquí de fondo. Diez kilómetros por delante, una vuelta al circuito, al que definió el responsable federativo de «bonita, asequible, fácil y apta para un Nacional» y para poder promocionar la pista para los practicantes de la modalidad de fondo. La ida será más cómoda porque es en ligero descenso, mientras que la vuelta tiende hacia arriba entre cotas que van desde los 1.500 a los 1.700 metros de altitud. Un segmento que será accesible a todos los espectadores para ver la prueba, pero con la recomendación desde la organización que deben de estar antes de las 12.00 horas en el punto de nieve porque posteriormente se cortará la carretera de acceso a Santa Inés ya que por esa vía subirán los participantes de la prueba.



El nivel de los triatletas es el mejor en la categoría masculina ya que los diez primeros del pasado Nacional han confirmado su presencia. Entre las féminas habrá alguna ausencia destacada, pero como contrapartida han anunciado su participación un grupo renovado de jóvenes triatletas que tomarán en breve el relevo entre las más destacadas del panorama nacional, entre ellas un notable grupo del conjunto navarro del Saltoki.



Vinuesa está preparada para un acontecimiento por el que ha luchado con «constancia», según su alcaldesa, a lo largo de muchos años. La recompensa, el domingo.