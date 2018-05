Volantes de altos vuelos

Este pasado fin de semana, en el polideportivo Fuente del Rey, las –o los– cogían al vuelo. Y no solo porque los cerca de 150 participantes se las supieran todas en esto de la raqueta y el volante. Es que en el XVI Torneo Popular de Bádminton, organizado por la delegación provincial y el Club Bádminton Soria, se juntó, como viene siendo habitual, no solo el grupo de los todavía tiernos pupilos, si no ese conjunto de ya experimentados jugadores que se engancharon a la disciplina, no tan niños, aunque sigan disfrutando del volante como tales.

«Este es que es un deporte que se puede practicar a cualquier edad», dice Lidia Andrés, que ha cumplido los 45. Aunque, claro, «cada uno en su nivel», apunta rápido Alfredo Sanz. El nivel, por cierto, ya era más que suficiente.

El reportaje viene acompañado en el número 35 de TODODEPORTE con más actualidad y reportajes, una ruta en bicicleta por los siete puentes de Covaleda y la agenda del fin de semana. Cerramos con la historia de Alberto Revilla, la eterna promesa de atletismo soriano.