El Río Duero Soria perdió el pasado sábado frente al Vecindario y ofreció los mismos síntomas que había mostrado a lo largo de partidos precedentes. Después de adelantarse en los dos primeros parciales, el equipo parece desplomarse y cedió los tres siguientes para acabar derrotado. Esta particularidad parecía haberse corregido, pero no. De vuelta a las andadas. Nueva derrota y las alarmas se mantienen encendidas. El conjunto soriano no termina de arrancar en la presente campaña y ya acumula seis derrotas en las ocho jornadas disputadas. El peor balance del Río Duero en los últimos ejercicios. El primer objetivo marcado desde el técnico, el de alejarse de la zona de peligro no se cumple de momento y la próxima jornada se presenta en Soria el CVTeruel, un equipo de otra dimensión en la Superliga y fuera de la órbita, a priori, del conjunto celeste. La reacción para la recuperación se observó en los dos anteriores encuentros, pero ha durado poco una vez consumada la derrota en Canarias y la forma consumarse. Si ya antes el trabajo era arduo, ahora se complica más por repetir el error.



El conjunto soriano se encuentra a dos puntos del penúltimo clasificado, el Barça Voleibol. Con siete puntos ocupa una de las plazas en la pelea por evitar el descenso, que ahora marcan el CVManacor, con tres puntos, y el conjunto barcelonés. La siguiente cita medirá al Río Duero con el Teruel, un partido complicado para intentar recortar distancias o salir del peligro. Sus adversarios en esa lucha tienen también compromisos difíciles como el Barça que recibe al Vecindario o el San Sadurniño que visita Cantabria para medirse al Textil Santanderina, uno de los clubes revelación hasta el momento. El Manacor jugará el derbi mallorquín frente al Voley Palma, mientras que el Melilla se enfrenta al L’Illa Grau, otro de los conjuntos destacados en esta primera vuelta de la fase regular de la Superliga.



En la zona alta de la clasificación, el líder, el Unicaja Almería se juega su posición de privilegio frente al tercer clasificado, el Ibiza Voley, un partido por la hegemonía de la competición. El conjunto de Ibiza Voley ha trazado una trayectoria de menos a más en el campeonato y es uno de los aspirantes a poner en entredicho el dominio de los grandes.