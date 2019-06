La vuelta decide

La eliminatoria se decidirá el próximo fin de semana en tierras gaditanas después de que los filiales de Numancia y Cádiz empataran ayer sin goles en el partido de ida la segunda ronda de play de ascenso a Segunda División B celebrado en la Ciudad del Fútbol Francisco Rubio. Así, las espadas están en alto para conocer qué equipo se clasificará para la final por dar el salto de categoría. El desenlace se conocerá dentro de siete días en la Ciudad Deportiva de El Rosal.

Ambiente de lujo en la Ciudad del Fútbol Francisco Rubio, con más de 1.000 personas que acudieron a animar al filial rojillo, con ligera presencia también de aficionados gaditanos. El Numancia B fue mejor y llevó el peso del encuentro durante tres cuarta partes del partido, pero los de Álex Huerta acusaron en esta ocasión la falta de pegada en los metros finales. Por juego y por llegadas, los sorianos merecieron mejor premio para desplazarse con ventaja a la capital andaluza en el partido de vuelta.

El partido fue serio e intenso, típico de play off de ascenso entre dos buenos equipos, bien trabajados y con gran fortaleza física. Tanto Numancia B como Cádiz B confirmaron a lo largo de los noventa minutos su potencial defensivo, siendo dos de las escuadras menos goleadas de toda la Tercera División.

La primera parte fue de color rojillo, aunque la mejor ocasión la iban a tener los visitantes con un remate de su delantero Peter dentro del área pequeña que sacaba Álvaro Mateo con la cabeza para salvar lo que hubiera sido el 0-1. El Cádiz reaccionó y en el último cuarto de hora antes del descanso se sacudió el dominio de los locales. Sin más oportunidades de gol finalizaba el primer acto.

Mucho más trabajo para el meta visitante Christian que para el numantino Jara, que durante mucho tiempo fue un mero espectador, lo que no impidió que a cuatro minutos para el final firmara una gran parada a disparo del capitán cadista Javi Pérez. La mano del meta rojillo y la parte exterior del palo evitaron el gol y el balón se marchó a saque de esquina.

Acto seguido, un buen centro de Moha desde la derecha no pudo ser rematado a las mallas ni por Manu Calvo ni por Alfredo, bien escalonados en la línea de gol, pero sin acierto en la finalización. La eliminatoria tendrá un ganador dentro de siete días en Cádiz. Un partido de vuelta que se presenta muy nivelado entre dos conjuntos que buscan la final del play off.

Álex Huerta: "Nos ha faltado agresividad en el área del Cádiz"

«Otra vez ha sido como ante el Larero que el partido de ida nos deja sabor agridulce. Sabíamos que es un equipo el Cádiz que compite bien, fuerte físicamente y compite mucho además de conceder poco. Nos ha faltado para combatir la forma de defender del Cádiz más agresividad en el área», comentaba el entrenador del Numancia B, Álex Huerta. «El cero a cero creo que nos da opciones para la vuelta en caso de marcar, somos un equipo que nos sentimos cómodos jugando a domicilio porque tenemos espacios para jugar. Vamos a la vuelta al 50%», añadía. «El respeto entre equipos es la tónica en estas eliminatorias, en los partidos de ida se están viendo este resultado. A estas alturas queremos llegar a la vuelta vivos. Nosotros no hemos cambiado y hemos sido fieles a nuestro estilo, contento con los chicos y la propuesta trabajada durante la semana», finalizaba. Juan Manuel Pavón, entrenador del Cádiz B, indicaba «es una eliminatoria a 180 minutos y queda la segunda parte de 90 minutos. He visto mucho respeto por parte de los dos equipos y tanto ellos como nosotros hemos intentando no tener ninguna equivocación».