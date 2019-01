«Inesperada». Así es como define Sergio Paz, el técnico del San José femenino, la primera vuelta del equipo referente y único formado por mujeres en la provincia que ha catapultado a las colegiales a la cuarta posición en su debut en la liga Doble G. «No era esperado que estuviésemos en esta situación, pero con el trabajo todo es posible», advierte el técnico.

Fue en verano cuando una idea gestada entre algunas compañeras universitarias dio sus frutos en el seno del club deportivo San José, que acogió con los brazos abiertos la posibilidad de contar con el primer equipo femenino sénior de la provincia en fútbol 11. Más de 40 chicas mostraron su interés en el novedoso proyecto que ya ha hecho historia y el resultado han sido dos equipos: uno competitivo y otro de aprendizaje.

En la segunda liga femenina regional, las sorianas irrumpieron con fuerza y se han convertido en uno de los equipos revelación, apuntando tan alto que han conseguido levantar un muro en casa, al sumar 16 de 21 puntos posibles en Garray, pero también fuera, con 14 de 18. En total son 30 puntos que colocan a las chicas del San José en cuarta posición, a tiro de piedra de San Pío y Navega, terceras y cuartas con 30 y 32 puntos. También con el liderato relativamente cerca, con el Atlético Lince a cinco puntos.

La posibilidad del ascenso a la categoría superior, la denominada liga Gonalpi, en este sentido es real. No obstante, en el club mantienen la calma. «La prioridad para nosotros empezó siendo y sigue siendo la formación de las chicas», apunta Paz. Con ello, no descarta nada en una segunda vuelta que las futbolistas enfrentan «más fuertes que la primera y con mucha ilusión». Y apuntilla: «Si todo va bien, ¿por qué no soñar?».

El equipo comenzó la primera vuelta por todo lo alto, con nueve jornadas sumando y siete victorias. La visita del San Pío a Garray cayó como un jarro de agua fría con cuatro tantos a cero que dejaron también a cero la portería de las sorianas. Un bajón, sobre todo moral, que consiguieron remontar de cara al final de la primera vuelta. Solo han perdido ese partido. En la última jornada, disputada en el San Juan de Garray, el San José se impuso alPalencia por 3-0 y hoy recibe al Capuchinos, penúltimo en la clasificación.

Con el refuerzo de la capitana Beatriz Villar tras recuperarse de su lesión, que ha mejorado la puntería en la escuadra soriana, el equipo apunta alto. Ahora con el objetivo de mantener los buenos resultados cosechados en la primera vuelta.

Con quien no puede contar Paz esta jornada es con dos importantes jugadoras: María Uriel por lesión y Milena por sanción. La cita hoy es a las 15.45 horas en el San Juan de Garray.

La soriana es la segunda portería menos goleada

Los datos abalan la buena temporada que están realizando las sorianas en su debut competitivo y en la liga Doble G regional cuentan con la segunda portería menos goleada.

Con 11 tantos en contra, las sorianas solo quedan por detrás del Atlético Lince Dental Company, que con 5 en contra y 69 goles a favor reinan en la tabla por el momento no muy lejos por puntuación de sus perseguidoras.

Teresa Durán y Marta Silverio son las referentes en la portería. Aupadas por una buena labor defensiva, han mantenido el marcador en contra por debajo en la mayoría de encuentros. Solo los cuatro tantos en contra que tenía guardados el San Pío en su visita a Garray en la décima jornada pudieron desestabilizar un muro que ha recuperado su firmeza en estas últimas jornadas.