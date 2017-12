Vuelta a la normalidad liguera. Atrás quedan las buenas sensaciones de la Copa del Rey, la clasificación para los octavos de final y la espera ilusionante para conocer el próximo rival en el sorteo del martes. Ahora, regresa la cotidianidad de la liga, el torneo vital por excelencia para todos los clubes, con una nueva salida para el Numancia, la tercera consecutiva esta semana, frente al Valladolid, con todo lo que supone este enfrentamiento por la rivalidad regional. Pero más, si cabe, por la repercusión en la clasificación y en la trayectoria marcada por el conjunto soriano que en las dos últimas jornadas no ha conseguido sumar ningún punto. Esta sequía le ha llevado a situarse fuera de la zona de promoción. Desde la séptima posición parte antes de comenzar la jornada.

El Numancia completa la semana de desplazamientos en Valladolid. El precedente de Oviedo con una derrota clara contrasta con la reacción en Málaga donde el equipo neutralizó el gol de Adrián para empatar el enfrentamiento y superar la ronda copera ante un rival de Primera división. Un empate que rompe la trayectoria de dos derrotas consecutivas, dos resultados adversos para los que se intentará poner freno en Valladolid. Hasta el momento, el grupo de Arrasate no había sufrido dos reveses seguidos por lo que se presenta en Pucela en uno de los momentos más delicados de la temporada, en el apartado de la Liga, porque todo queda relativizado por la clasificación de Copa, justo después de las dos derrotas ligueras. Además, esta fase llega también después de haber alcanzado dos victorias seguidas, por primera vez también en la Liga, con un resultado favorable lejos de Los Pajaritos, en Lugo, refrendando la victoria anterior en el coliseo numantino ante el Alcorcón.

La trayectoria del conjunto soriano no se había visto muy alterada debido a los buenos resultados en casa y por la alternancia de los empates con un par de derrotas como visitante. Una media inglesa que le había permitido mantenerse entre los mejores y sumar puntos de manera progresiva. En el mes de noviembre se ha agitado su marcha con la Copa del Rey de la que ha salido airoso, con, además, la primera victoria como visitante en Lugo, una buena noticia por lo que tradicionalmente le cuesta imponerse lejos de su hábitat natural de Los Pajaritos, pero, por el contrario, también ha sufrido la segunda derrota en casa enganchando dos resultados desfavorables al sumar otro revés en Oviedo. El partido de Valladolid se presenta como la oportunidad de frenar esa tendencia para no ampliar el momento más delicado de la temporada para el Numancia.

Momento comprometido

El Numancia afronta un momento comprometido en la presente temporada. A lo largo de las semanas precedentes, el conjunto soriano no había dejado de sumar durante dos partidos consecutivos. Frente al Real Valladolid, se le presenta la oportunidad de romper esa tendencia cuando se le ha empinado el calendario con dos salidas consecutivas. La primera, a Oviedo, se cerró con una dolorosa derrota, que unida a la de una semana antes en Soria frente al Nàstic ha dejado inédito al equipo soriano en dos jornadas consecutivas. Algo que no se había dado con anterioridad y que contrasta con los buenos resultados, dos victorias consecutivas, cosechadas justo antes tras ganar en Lugo. Con 25 puntos, el Numancia se encuentra empatado con dos de los conjuntos situados en la zona de promoción de ascenso, Osasuna y Rayo. La tremenda igualdad no permite el despegue de ninguno de los rivales inmersos en la lucha por los puestos de privilegio. Lideran la clasificación, Huesca y Lugo, dos de los conjuntos que han caído a manos del grupo de Arrasate. Cuatro puntos separan a los dos primeros del Numancia, que mantiene la cercanía con todo en juego pese a los dos últimos reveses sin sumar un solo punto.