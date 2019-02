Vuelve don Íñigo

Íñigo Pérez regresa el domingo a un escenario como Los Pajaritos en el que tal vez alcanzó su mayor rendimiento como futbolista. Será recibido con todos los honores por el numantinismo y es que en Soria no olvidan una zurda de oro que fue fundamental para que el Numancia alcanzara la temporada pasada el play off de ascenso a Primera División. Un centrocampista que después de cuatro años de rojillo soriano cambió de aires para enfundarse los colores rojillos de su ciudad. En Osasuna no está teniendo tanto protagonismo. Una lesión a principios de Liga jugó en su contra. ‘Don Íñigo’ vuelve a la que sigue siendo su casa.

Una zurda de precisión y una cabeza privilegiada que guiaron al Numancia hacia el play off en una campaña la pasada que también será recordada por la exitosa trayectoria de los numantinos en la Copa del Rey. Un buen puñado de recuerdos con Íñigo como actor principal, aunque a bote pronto está el gol (era el momentáneo 0-1 en La Romareda) al Zaragoza en las semifinales de la promoción y el balón estrellado en el travesaño ante el Madrid en la ida de la Copa en Los Pajaritos.

Los ecos del gran curso de Íñigo Pérez no pasaron desapercibidos en otras latitudes y con la marcha de Jagoba Arrasate a Osasuna el centrocampista también hacía las maletas con rumbo a Pamplona. 750.000 euros pagaba Osasuna al Numancia por un futbolista que se comprometía para los cuatro siguientes ejercicios.

De la mano de Arrasate iba a ser titular en las primeras jornadas del campeonato hasta que en la octava fecha liguera se lesionaba en el pie derecho. Una lesión que se producía en La Romareda, campo que unos meses antes había conquistado con el Numancia. Más de un mes en el dique seco y una recaída que no ayudó para que Íñigo Pérez recuperara la titularidad. Además, Fran Mérida, su sustituto, no iba a desaprovechar la oportunidad y ahora está por delante del ex numantino en los planes del míster para el centro del campo.

Íñigo Pérez ha marcado un gol con la camiseta osasunista esta campaña, un tanto que lo anotaba ante el Lugo saliendo desde el banquillo y con la pierna derecha como ejecutora. El navarro estará en la lista de convocados que confeccione mañana sábado Arrasate y está por ver si forma parte del once inicial o no. El regreso al campo de Los Pajaritos y los problemas físicos de alguno de sus compañeros le podrían devolver la titularidad.