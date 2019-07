Yaw Yeboah ya entrena tras su vuelta

La novedad de la jornada de ayer se enfocó en la presencia de Yaw Yeboah, que agotadas sus vacaciones se incorporó a los entrenamientos con el grupo. El futbolista africano era el último efectivo que restaba por llegar a Soria y se unió al grupo para entrenar directamente bajo las órdenes de su nuevo entrenador, Luis Carrión. El técnico cuenta con todos los jugadores para preparar de manera progresiva el asalto al inicio de la competición justo dentro de un mes. «Intentaremos tener la plantilla más competitiva posible y no la podemos dejar cerrada porque nunca se puede saber lo que ocurrirá. Tenemos que ver el rendimiento de la gente. Estoy contento porque trabajan bien, también los chicos del filial. No quiero una plantilla muy amplia porque en los entrenamientos se ven perjudicados y lo valoraremos próximamente. No quiero una plantilla de 27 jugadores, no me parece bueno. Si tenemos a Marcos Isla y a Ander Vidorreta es para que formen parte del equipo de verdad por lo que quiero una plantilla de 22, 23 o 24 jugadores. Primero habrá que ver si sale alguien o no», analizó el técnico, que hoy no podrá contar con Héctor Hernández ya que todavía no se ha unido al grupo porque lleva una fase de preparación personalizada. «Lo de Héctor Hernández no es una lesión, viene de un tiempo parado por lo que debe hacer un proceso de integración en el grupo paulatinamente y es lo que estamos intentando para que llegue en las mejores condiciones posibles», aclaró Carrión. En la última sesión tampoco trabajó con el resto de compañeros Marcos y el portero Juan Carlos se retiró antes de la finalización simplemente por precaución. Las sesiones de entrenamiento se dejan notar en las piernas de los jugadores. El domingo llegará el descanso.