Yeboah sale cedido

Yaw Yeboah jugará la próxima temporada en el filial del Celta de Vigo, una vez confirmado el acuerdo de cesión del Numancia al club gallego. El Celta B competirá la presente temporada en el Grupo I de Segunda división B por lo que el futbolista africano desciende un escalón en su trayectoria deportiva después de participar el pasado curso con el Numancia con 34 apariciones en el equipo y dos goles anotados (jornada 1 al Córdoba y jornada 20 al Oviedo). Su peso en las alineaciones perdió fuerza a medida que transcurrió el campeonato hasta convertirse en uno de los revulsivos de López Garai desde el banquillo. El acuerdo de cesión entre el club soriano y el vigués incluye una opción de compra a final de temporada para el Celta. Yeboah llegó la anterior campaña al Numancia con el que firmó por tres temporadas.

Otro de los jugadores que podría salir del equipo es Borja Viguera al que el cuerpo técnico le comunicó desde el inicio que no tendría muchas oportunidades. De hecho, el jugador riojano no ha contado con ningún minuto de juego en los dos últimos ensayos del Numancia. Disputó unos minutos en el encuentro ante el Atlético de Madrid y no entró en la lista de citados para los partidos ante el Barakaldo y Osasuna. Para el enfrentamiento con el Athletic, el técnico no podrá alinear a los lesionados, Admonio, Mateu y Albiach, mientras que Héctor Hernández cada sesión amplía su participación con el grupo.