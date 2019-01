Un youtuber soriano a rueda del mundo rural

Samuel Casado tenía «el gusanillo de intentar buscar una manera de ayudar al desarrollo de las zonas rurales» y se le ocurrió unir dos de sus pasiones: la bicicleta y la imagen. Con eso, y una buena dosis de formación en redes sociales, ha creado VideoTracksBTT Un turismo diferente, un canal de Youtube en el que idea y graba recorridos en BTT por la provincia de Soria promocionando cada zona y poniendo en valor sus recursos turísticos, culturales y etnográficos. «La idea es que quien venga pueda pasar un día, dos días o un puente por la provincia y que pueda conectar dos o tres rutas según tengan disponibilidad», explica.

Natural de Soliedra y con raíces también en Almazán, Samuel conoce bien la idiosincrasia de la provincia soriana. Tiene 45 años y ahora trabaja de financiero en Madrid, pero no ha dejado su compromiso a un lado. «Mi primera experiencia profesional fue en el grupo de acción local en las Tierras Sorianas del Cid en San Esteban. Participamos en muchos proyectos relacionados con el turismo, el tema de las atalayas, iniciativas para el tema de arquitectura popular… Eso me dio otro punto de vista, de que este tipo de grupos tienen un conocimiento en cuanto a este tipo de recursos que prácticamente no hay mucha gente en Soria que lo tenga». El problema que vio entonces es que «hace 10 o 15 años estos proyectos se diseñaban muy bien, se hacían rutas, folletos, pero a la hora de que llegara al público era muy difícil porque por ejemplo las agencias de viajes buscaban cosas más genéricas que les hiciesen más fácil conseguir público».

Con el tiempo, Samuel quiso dar un cambio a su vida personal y ahora, con un trabajo «que no tiene nada que ver» ni con el del grupo de acción local ni con su afición a la BTT, un día le enseñaron a usar la red social Linkedin y pronto se dio cuenta de que no iba a ser esa la herramienta que iba a utilizar para poder acercar al mundo las maravillas sorianas, pero tenía que parecerse.

Para entonces, ya llevaba un tiempo parado en lo que a la bicicleta se refiere. Aunque «siempre ha sido un hobby», asegura. Fue hace cosa dos años, coincidiendo con su estreno en las redes sociales, cuando descubrió la BTT -antes rodaba en bici de carretera- y vio que las posibilidades de acceder a aquellos sitios que había puesto en valor hace años con el grupo de acción local se incrementaban. Así que «se fue juntando un poco todo» y dio forma a esta iniciativa que se une a otras en la provincia que, sobre todo en los últimos años, han tomado la bicicleta como vehículo para abrir al mundo las cualidades de Soria.

Se abrió una cuenta en Facebook, descubrió el grupo Ciclismo Sin Prisa, empezó a trastear con la edición de vídeo, con las transiciones, los efectos y las cabeceras de los vídeos y lanzó su proyecto en Youtube, que un año después cuenta con unos cuarenta seguidores.

Hasta el momento tiene cinco rutas, en las que se cuida no solamente de grabar el recorrido y hacer el mapa orientativo, sino que escribe una guía.

La primera la hizo con una ruta por el cañón de Caracena y la segunda por su Soliedra natal. Y ha ido ampliando el territorio a la par que ha afinado el resultado de los vídeos. Así ha creado una de las atalayas y fortalezas en los valles de los ríos Escalote y Torete, otra del románico y el vino junto al Duero soriano y otra que va tras la huella de los arévacos por la comarca de Tiermes. En todas ellas complementa el deporte con explicaciones de la zona, de los edificios y pueblos que se encuentra a su paso, del patrimonio histórico, artístico y natural. Y sigue preparando nuevas rutas con las que no solo descubre al mundo la provincia, sino que le permiten también a él seguir conociendo Soria.