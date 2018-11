Consejos para aprovechar el Black Friday y no ser timado

1. No comprar por comprar

Si la pregunta es "qué compro en el Black Friday?", la respuesta probablemente sea "nada". Las asociaciones de consumidores recuerdan que los ciudadanos reciben muchos impactos publicitarios en busca de lograr su atención, pero recomiendan a los ciudadanos pensar bien qué se necesita y qué no para no gastar en exceso. El Black Friday es un buen momento para adelantar compras de Navidad y Reyes -también de cumpleaños cercanos o amigos invisibles- o adquirir productos que realmente se necesitan o que precisan de una actualización, pues se pueden lograr buenos descuentos. Hacer una lista de regalos o de productos que realmente se necesitan es un buen método para evitar compras de impulso de las que luego arrepentirse.

2. Busque y compare antes de adquirir

Una vez se ha detectado qué artículos tenemos que comprar, lo más recomendable es hacer una búsqueda inicial de qué tiendas disponen del producto. Usar las páginas web de estos es una buena manera de encontrar qué productos hay en oferta, mientras que también existen herramientas como Tiendeo, que recopilan los catálogos de los comercios. Las tiendas físicas también existen, por lo que un paseo (usando la cámara del móvil para recordar precios y lugares) también debe tenerse en cuenta. Tras la recopilación, podremos comparar si un mismo producto está rebajado o no, y a cuánto lo vende la competencia. Si vemos que no hay oferta o que es mínima, es probable que haya artículos similares con mayor descuento, por lo que ampliar el objetivo puede ser una opción.

3. Cuidado con los 'ofertones'

Un 'preciazo' como reclamo no tiene por qué ser sinónimo de oportunidad. De hecho, un mismo producto como un móvil u ordenador, puede ofertarse como una gran oferta pero, en realidad, esconder que incluye menos RAM o procesador. Para que no nos engañen con los precios también existen comparadores 'on line' de precios como Camelcamelcamel, que analiza las subidas y bajadas de precios de Amazon. De hecho, la OCU analizó el año pasado miles de ofertas y la conclusión fue que la mitad de los artículos ofertados tenía el mismo precio mínimo que la semana anterior al Black Friday. Como norma general, si un producto está rebajado por el Black Friday en una tienda y en otra está un 20% más caro, es un buen indicativo de que, realmente, ha bajado de precio.

4. Solo páginas web de confianza

Comprando por internet se pueden lograr importantes descuentos, pero también corremos algunos riesgos. La primera norma, la general, debe ser comprar solo en webs de confianza, que conozcamos. En la barra del navegador debe aparecer un candado, y se deben comprobar apartados como si tienen tienda física, si el dominio es el oficial, desde dónde envían los productos... Este último punto es importante: quizá un producto salga más barato, pero tarde semanas en llegar y nos arriesgamos a que lo paren en la aduana. De hecho, los Mossos han iniciado una investigación tras detectar que desde un servidor de Turquía se estaban lanzando campañas publicitarias fraudulentas de grandes marcas comerciales de ropa, complementos y electrónica, que ofrecían grandes descuentos.

5. Mismos derechos que todo el año

Black Friday de descuentos en los artículos, pero no en los derechos de los consumidores. Antes de adquirir cualquier producto, por ejemplo, es importante preguntar en el establecimiento (o consultar en las condiciones si es una web) si este acepta devoluciones y el formato (si es en vale o en retorno del dinero) y los plazos -hay tiendas que aceptan devoluciones hasta pasada la Navidad-. También es bueno conocer que la publicidad es vinculante: si un producto aparece en un folleto a un precio, en la tienda nos deben cobrar esa cantidad. Además, la garantía de los productos debe ser la misma que sin rebajas, y el consumidor debe recibir siempre el ticket de compra o la factura tras la adquisición. Conservarla es básico para cursar cualquier reclamación.