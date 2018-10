Ikea venderá paneles solares en España

Ikea se apunta al negocio de la energía: venderá paneles solares en España. La multinacional 'low cost' dará la "bienvenida" a la reciente derogación del 'impuesto al sol' en este país con la introducción de placas solares en su inventario de productos. Eso sí, todavía no tienen fecha de lanzamiento, pero ya cuentan con la experiencia de haberlo implantado en cerca de 15 países, entre ellos Reino Unido y Suecia, con gran éxito.

"Así que imagínate en España", exclamó el responsable de sostenibilidad de la compañía a nivel mundial, Juvenzu Maeztu, en una rueda de prensa posterior a su ponencia en el 33º Congreso Aecoc del Gran Consumo. España se incluirá dentro de un "roll-out" de países en el que están implantando los paneles solares como una nueva oportunidad de negocio.

Maeztu explicó que Ikea vende "todo el servicio", es decir, comercializará las placas y las instalará. "Ves cuánto te cuesta, cuánto te ahorras y cuánta es la inversión, y en una mañana te lo instalamos", explicó Maeztu. Y todo eso siempre "más barato" que lo que se pueda encontrar en cualquier otra empresa, para lo cual Ikea lleva a cabo acuerdos de energía solar con empresas locales, algo que también prevé hacer cuando llegue a España.

Pero el gigante de los muebles no se queda ahí, en Reino Unido, por ejemplo, actúa casi como una comercializadora de luz para reducir la factura de los consumidores, independientemente de si tienen o no energía solar. "Vienes a la tienda con los datos de lo que consumes, y nosotros vemos la posibilidad de optimizarlos, y de que compres energía a un precio más barato y racional", explicó. No obstante, en España no se han planteado llegar a algo así.

Maeztu lo tiene claro: "Vamos del concepto antiguo de tengo que pagar más por ser ecológico a lo sostenible es además más barato", concluyó.