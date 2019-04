Más de la mitad de los autónomos no ha cogido vacaciones en el último año

A las puertas de Semana Santa, los corrillos en las empresas para organizar y repartir los días de vacaciones se tornan un clásico. Decidir que días hace uno fiesta es un habitual entre los trabajadores por cuenta ajena, pero una rareza para la mayoría de los trabajadores por cuenta propia. Más de la mitad de los autónomos en España, concretamente el 51,1%, afirman no haberse podido coger vacaciones en el último año, según constata un informe del Instituto Santalucía.

El no disponer de días de asueto no es solo una constante para muchos autónomos en lo que a fechas señaladas se refiere, sino que es un fijo a lo largo del calendario. Según recoge el informe, el 76% de los autónomos suele trabajar todos los días de las semana, un porcentaje sensiblemente inferior al 47,2% que revelan los asalariados, teniendo en cuenta que los convenios colectivos limitan para estos dicho escenario. Y no solo libran menos, sino que cuando lo hacen, también les cuesta más desconectar. Dos de cada tres autónomos encuestados declaró que "siempre" está conectado durante sus vacaciones.

Para los trabajadores por cuenta propia realizar jornadas que exceden las ocho horas es más habitual que entre los asalariados, pese a la tendencia creciente del fenómeno de las horas extras. El 56% de los autónomos declararon realizar más de 10 horas de trabajo diarias, frente al 27% de los asalariados. Todo ello tiene un efecto directo sobre la salud de los trabajadores y se traduce en que el 46% de los autónomos asegura que ha tenido problemas de salud por trabajar demasiado y el 58% afirma vivir estresado por un exceso de carga de trabajo.