El ocaso de la ganadería de leche cerca más la Mantequilla de Soria

Tan sólo dos explotaciones de vacuno de leche quedan a día de hoy en la provincia, una en Covaleda y la otra en Ventosa de San Pedro, según figura en el registro del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Soria.

En total 204 animales de ordeño que dan casi dos millones de litros de leche que mantiene la Denominación de Origen Protegida Mantequilla de Soria, y que este año espera alcanzar una producción de 74.000 kilos, ligeramente inferior a la cifra de 2017, cuando se elaboraron 78.350 kilos de Mantequilla de Soria, según los datos facilitados por el Consejo Regulador de la Denominación.

Lo cierto es que el año empezó con tres explotaciones incluidas en la Denominación de Origen Protegida, pero una de ellas, Fercu SC de Palacio de San Pedro, se dio de baja como ganadería de leche, de modo que la figura de calidad se sostiene gracias al esfuerzo de las dos únicas granjas de vacas de ordeño que quedan en toda la provincia.

Diez años atrás, cuando arrancó la Denominación, eran cinco los ganaderos certificados como productores de leche para la Mantequilla de Soria. Llegó a haber hasta 350 vacas lecheras que daban tres millones de litros, y en la actualidad son 204 animales de ordeño y por debajo de los dos millones de litros.

No obstante, no se puede comparar de forma paralela la cantidad de leche con la bajada de producción porque la leche marca la cantidad de materia prima disponible, pero no quiere decir que siempre se haya utilizado en su totalidad. Lo explica el ganadero Francisco Vallejo, de los Hermanos Vallejo de Ventosa de San Pedro, que además es vicepresidente del Consejo Regulador, dado que la demanda es menor a la oferta.



Francisco Vallejo lleva 35 años como ganadero. Ahora regenta la sociedad cooperativa junto con dos hermanos y un sobrino, que también trabaja en la granja incluida en la Denominación de Origen desde los comienzos. Decidieron dar el paso adelante hace ya más de diez años animados por conseguir la distinción en el mercado de su producto de calidad. Porque Francisco tiene claro que en su explotación apuesta por la calidad y por ello defiende los productos de la tierra. Pero reconoce que en precios no pueden competir con otras explotaciones de mantequilla.

Es el principal obstáculo para un producto de alta gama que defiende su Denominación de Origen Protegida.

El segundo no es otro que la situación de crisis estructural que arrastra el sector lácteo desde hace años y que ha llevado a muchos a abandonar las explotaciones y a otros a jubilarse sin relevo generacional por la falta de motivación. Según el Anuario de Estadística Agraria de Castilla y León, en el año 2008 había 560 vacas de ordeño en la provincia que producían casi 4,5 millones de litros de leche.

Y la mitad pasaba los requisitos de calidad del Consejo Regulador de la Denominación para poder luego transformarse en la Mantequilla de Soria. Este año son 204 vacas y no producen más de dos millones de litros.

En concreto, el Consejo Regulador confía en alcanzar los 74.000 kilos de mantequilla elaborada a partir de 1,8 millones de litros de leche. «Ya había una previsión de una disminución por la retirada de una de las tres ganaderías; no ha sido algo repentino», aseguran desde el Consejo. Cabe mencionar que el abandono de la explotación de Palacio de San Pedro ha sido de manera paulatina, es decir, se ha ido quitando los animales de ordeño poco a poco, y al mismo tiempo los otros dos ganaderos han incrementado ligeramente el número de animales en sus explotaciones, de tal modo que este año se compensarán las cifras de resultados de producción.

No obstante, insisten en que con estas dos ganaderías se puede mantener la Denominación de Origen Protegida, pero Francisco Vallejo insiste en que las administraciones pueden hacer algo para impulsar esta figura de calidad: «Tienen que permitir a la gente que se incorpore en la ganadería de vacuno de leche del mismo modo que están impulsando el porcino.

Con la peculiaridad de que no todo el mundo puede dedicarse a las vacas de ordeño, mientras que a los cerdos sí». Y es que asegura el vicepresidente de la Mantequilla de Soria que para el sector en el que él está se exige una preparación técnica muy superior a la necesaria para trabajar en una granja de cerdos.

A este respecto, insiste en que también pueden tramitarse ayudas desde la Diputación dirigidas a las dos razas que se exigen para entrar en la Denominación, que según el reglamento son la frisona o pardo-alpina, o de sus cruces entre sí. Recuerda que el Consejo Regulador ya solicitó el año pasado a la institución provincial la creación de un plan de apoyo a la producción láctea certificada, de igual modo que ha realizado con la Vaca Serrana Soriana.



Haciendo balance de los diez años de la Denominación, Francisco Vallejo cree que el problema es que el mercado está abastecido. «Cuando había cinco millones de litros de leche, es decir, más del doble, se vendían 90.000 kilos de mantequilla, sólo 12.000 kilos más que el año pasado. La calidad es cara y pasa factura en las ventas».