Un 'ranking' de cien mujeres líderes reivindica el talento femenino en España

Empresarias como Alicia Koplowitz o Purificación García, altas directivas como Antonia Pucarelli (Ikea) o Fuencisla Clemares (Google) y directivas como Arrate Oromí (Club Financiero Génova) son solo cinco de los rostros femeninos que componen el Top 100 de mujeres líderes en España, un ranking que pretender poner de manifiesto que el talento femenino está presente en todos los ámbitos de la sociedad.

La lista de los cien nombres se desveló este miércoles durante una gala en la sede madrileña de Repsol que se convirtió en un improvisado homenaje a la política socialista Carmen Alborch, fallecida ese mismo día, y uno de de los rostros más conocidos de la lucha feminista de España, a quien la Secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, recordó por su "alegría de vivir". "El talento también es que ante situación desfavorable te sobrepongas, que no desertes de tu propio proyecto y seas capaz de mantenerlo. Las mujeres que se llevan hoy el premio son mujeres que han luchado por lo que quieren, pero sobre todo que se han enamorado de lo que hacen", añadió Murillo en un breve discurso que dio paso a la gala.

Los rostros masculinos también se hicieron visibles sobre el escenario de la mano del periodista Pedro J. Ramírez, del presidente y consejero delegado de L'Oreal España, Juan Alonso de Lomas, y del director general de Fnac España, Marcos Ruao, que participaron en evento en el que se repitió constantemente la palabra "meritocracia" ante la necesidad de olvidar la brecha entre hombres y mujeres y apostar siempre por el talento, sea del género que sea.

En el año 2017, en un grupo de 1000 trabajadores de empresas españolas medianas o grandes había diez hombres y solo tres mujeres. Una brecha que se debe reducir de forma "urgente", según la organizadora de los premios, Mercedes Wulich, quien incidió en la importancia de que los hombres formen parte del cambio. "Merecemos por merito propio estar donde tenemos que estar, pero los mayores desafíos son posibles, y yo soy una convencida de que si ellos nos ayudan, vamos a ir más rápido", agregó.

A cerrar el acto acudió el prestigioso abogado Antonio Garrigues, quien puso voz a un fragmento de su obra teatral "Requiem por todos los hombres" en la que cuatro mujeres dan su opinión sobre un hombre que está en escena y recordó que hay que cualquiera puede formar parte del cambio: "Yo no participo en ningún debate en el que no haya equilibrio entre hombres y mujeres. Si alguien cree que este movimiento está al final de su proceso se está equivocando, el cambio que se va a producir no ha hecho nada más que empezar", concluyó.