Toni Roldán crea un 'think tank' de política económica en Esade

El director Esade Centro de Polítia Económicas (EsadeEcPol), Toni Roldán, uno de los pesos pesados de Ciutadans, y de los primeros en abandonar el partido, ha creado un 'think tank' de primer nivel del que pasan a formar parte el presidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla; el exsecretario de Estado de Economía, David Vegara; y el exsecretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal.

Este centro tiene carácter de Esade tiene carácter "independiente, interdisciplinar y comprometido con la excelencia", según la escuela de negocios. Su objetivo es "tender puentes entre la investigación y la academia para para impulsar reformas económicas de calado políticamente viables.

Además de los mencionados, también pasan a forma parte del consejo asesor Ignacio Conde-Ruiz , doctor en Economía por la Universidad Carlos III, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y subdirector de FEDEA; Pedro Rey, doctor en Economía por University College London y profesor de Economía del Comportamiento en Esade, y Ana Revenga, doctora en Economía por Harvard University, profesora en Georgetown University y senior fellow en el Brookings Institution.

También forman parte del mismo Francisco de la Torre, inspector de Hacienda del Estado y ex presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados por Ciudadanos, partido que también abandonó; la ingeniera química Laura Díaz, profesora de Climate Change Policy en University of Cambridge y en Harvard Kennedy School; los doctores en Ciencias Políticas Víctor Lapuente, profesor e investigador del Quality of Government Institute en la Universidad de Gotemburgo y visiting professor en Esade, y Sandra León, ex directora general de la Oficina del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil e investigadora en la Universidad Carlos III; la doctora en Derecho Luz Rodríguez, ex secretaria de Estado de Empleo y profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Castilla - La Mancha; los doctores en Economía Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Antonio Cabrales, profesor en University College London.; el investigador asociado del CEPR y de FEDEA, Juan Francisco Jiménez, investigador del Banco de España, Pablo Vázquez, ex presidente de Renfe, INECO, ex director ejecutivo de FEDEA y ex subsecretario de Sanidad y Consumo, y María Güell profesora en University of Edinburgh, investigadora asociada del CEPR en el Instituto para el Estudio del Trabajo.

Entre las principales líneas estratégicas de EsadeEcPol, ubicado en el campus de Esade en Madrid, se encuentran impulsar las reformas económicas, liderar la agenda económica de futuro y transformar la cultura de diseño y evaluación de políticas públicas en España.

Para desarrollarlas Esade EcPol, trabajará desde dos áreas actuación: Policy Impact LAB, o Unidad para el Diseño y Evaluación de Políticas Públicas; que dirigirá Pedro Rey y Reform LAB basada la elaboración y publicación de 'policy briefs' con recomendaciones sobre temas de relevancia en el debate púbico, especialmente en los ámbitos de educación, futuro del empleo, sostenibilidad e instituciones. Su primer trabajo, dentro de este apartado, será la publicación del documento de trabajo titulado Un pacto por la educación políticamente viable que se dará a conocer en el primer trimestre del 2020.