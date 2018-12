Ana Guerra: "Que me llamen triunfita es un honor"

Después de verla sobre el escenario con posturas sensuales y vestimenta de lo más atrevida, al natural, la cantante Ana Guerra (Tenerife, 1994) parece frágil y con cara de niña buena. No obstante, cuando comienza a hablar, muestra la seguridad y convinción de una mujer de 24 años que hace lo que realmente quiere. Acaba de lanzar un single, Bajito "un canto al amor libre", que ya ha revolucionado las redes. Porque en él aparecen Los Javis (Ambrossi y Calvo), Dulceida, Alba Paul, Miguel Diosdado y Antonia Payeras en una especie de orgía --"imaginaria", aclara--, y porque ella luce ropa interior de una conocida marca.

"Pensé en ellos porque tenía que ser alguien que pudiera defender ese mensaje: que estamos en el siglo XXI y que se puede amar como se quiera", reivindica. Sobre la posible publicidad encubierta, no tiene nada que esconder: "Bienvenida sea, porque gracias a Women'Secret y Universal Music hemos podido hacer un video clip de esa calidad", afirma. Además, está convencida de que eso no le resta un ápice de feminismo: "El feminismo es igualdad. No tiene nada que ver con ir más o menos tapada".

Con Bajito , Ana War (su nombre de guerra) vuelve al reguetón, un género del que, en un principio, renegó en OT y que la ha encumbrado en las listas: "Es que en el reguetón las letras son denigrantes y machistas, pero la de Lo malo, no, al contrario. Es como un nuevo género". Y se enorgullece de que su letra incluso sirviera de lema en el 8-M. "¡Eso es tocar el cielo de la música! Ha sido el mejor regalo de esa canción", se congratula. El otro fue, además de darle visibilidad, que le permitió no enfrentarse sola "al mundo exterior". Y, además, con la mejor compañía: Aitana. "Ella es superespontánea y me hizo sentir siempre cómoda". Así lo tuvo más fácil cuando tuvo que volar sola con su single Ni la hora.

CON LOS PIES EN LA TIERRA

Ni la hora, otro reguetón con mensaje de advertencia al machito, que logró doble disco de platino. Pero ella tiene la lección aprendida: "Debemos saber que acabamos de salir de un programa y esas cifras no son normales, porque están creadas por ese fenómeno tan grande como OT. Con lo que me puedo esperar que bajen", concluye la triunfita. Con perdón. "No, no. A mi generación no nos importa que nos llamen triunfitos. Al contrario, es un honor", asegura.



La cantante, de promoción de su nuevo 'single': 'Bajito' / DANNY CAMINAL

Fiel seguidora de Luis Miguel, cuya canción, La Biquina, le hizo despegar en el concurso de TVE-1 hasta hacerse con una dignísima quinta plaza, no podía dejar de incluir un bolero en su EP, que saldrá en el 2019: "Entre la presión de la gente y que me hacía mucha ilusión, la compañía accedió", cuenta. "Me reuní con Mango y Navales, un compositor y un productor increíbles de Colombia, y nació Olvídame. En una tarde". También incluirá Despierta, la canción que compuso en la Academia.

DÚO CON MIMI

Hace poco la vimos en Tu cara me suena, tras aceptar la invitación de su compañera Mimi para convertirse en Becky G y Natti Natasha e interpretar a dúo Sin pijama: "Me lió. Yo dije que no sabía imitar, pero insistieron en que sí. Y me lo pasé pipa". Aunque eso de concursar en el talent de A-3 ya es otra cosa: "Tendría que tener tiempo para estudiar, porque si voy, es para ser la mejor. Como Mimi, que ensaya coreografías, va a clases de canto... Y sigue con su gira... Lo hace todo. Cualquier día la encuentro calva", bromea.

Ella, en cambio, está tan centrada en la música que no tiene tiempo casi ni para ver la tele. Aunque admite que vio el final de Presunto culpable. "Me gustó un montón, no me lo esperaba", confiesa con una sonrisa pícara, viendo la intención de la pregunta. Y es que se dice que el protagonista de la serie de A- 3 TV, Miguel Ángel Muñoz, es su novio. Avanza, amablemente, que no soltará prenda, pero cuando se le aconseja que no lo deje escapar, que es un buen partido: guapo, actor, cantante y cocina de maravilla, sigue el juego: "¿Ah, sí? "Sí. Imagínese, hasta ganó Masterchef vip". "¡Ah, claro!" Y corona su silencio con una sonora carcajada.