Antonio Banderas: "Salma Hayek no denunció a Weinstein para protegernos"

Salma Hayek no denunció en su momento el acoso sexual que sufrió del productor Harvey Weinstein para "proteger" a sus familiares, y a amigos de profesión, como Antonio Banderas. Esta es la razón que ha dado el propio actor malagueño a la Agencia AFP para explicar todos los años que ha callado su drama la conocida artista mexicana.

Hayek reveló en diciembre del 2017 que había sido acosada por el todopoderoso magnate de Hollywood. "Harvey también es mi monstruo también", escribió la actriz de 51 años en 'The New York Times', donde relató las humillaciones y amenazas que sufrió durante el rodaje de la película 'Frida' (2002), producción sobre la pintora mexicana Frida Kahlo y cuya interpretación le valió una nominación al Oscar. El productor pidió varias veces a la artista que se diera una ducha con él, que le permitiera tener contacto sexual y que se desnudase ante él con otra mujer. A todo se negó la actriz.

"Trabajé con Harvey Weinstein, ya que era el productor de varias películas en las que intervine, pero no sabía nada de estos abusos", ha explicado en una entrevista telefónica Antonio Banderas, quien también participó en 'Frida'. "Cuando Salma habló, lo primero que hice fue llamarla para preguntarle, ¿por qué no me dijiste nada?", ha recordado el actor malagueño. "Y ella estaba tratando de protegerme, de proteger a sus amigos, porque sabía que él (Weinstein) era muy poderoso y que si nos hubiera dicho algo y la hubiéramos enfrentado, habríamos pagado un precio muy alto", ha explicado.

"Si hubiera estado al tanto de tal bestialidad, habría denunciado" a Weinstein, asegura ahora Banderas, que no duda de las acusaciones de su amiga, con la que ha compartido cartel en películas como 'Desperado' (1 y 2) y en la película animada 'El gato con botas'.

Desde las primeras revelaciones en 'The New York Times', a principios de octubre del 2017, más de 100 mujeres han acusado a Harvey Weinstein de hostigarlas, agredirlas o violarlas. El alud de confesiones sobre este depredador sexual dio pie a movimientos como #MeToo y Time's Up, que denuncian la violencia sexual en todos los sectores profesionales.

"Creo que es inaceptable que en el mundo del cine, o en cualquier otro, pueda existir este tipo de situaciones", ha afirmado el actor español de 57 años. "Es un crime abusar de las personas hasta ese punto, y los agresores deberían ser juzgados", agregó.

Harvey Weinstein ha sido acusado de violación y agresión sexual. Se ha declarado no culpable y ha quedado en libertad bajo fianza de un millón de dólares.