Bar Rafaeli deberá pagar 4 millones de euros a Hacienda

La supermodelo israelí Bar Rafaeli, que será una de las presentadoras de la próxima edición de Eurovisión que se celebrará en Tel Aviv en mayo, deberá pagar casi cuatro millones de euros en concepto de impuestos por ocultar presuntamente parte de sus ganancias al fisco.

El Tribunal de Distrito de Lod (ciudad en el centro de Israel) anunció este lunes su decisión al rechazar el recurso civil interpuesto por la famosa modelo, quien alegaba que su centro de vida no era Israel sino Estados Unidos durante 2009 y 2010, cuando las autoridades fiscales israelíes detectaron que no declaró todos sus ingresos, según informa el digital "Times of Israel".

Su equipo legal mencionó la relación de pareja que mantenía en aquella época con el actor Leonardo Di Caprio, por lo que vivía con él en EEUU. Sin embargo, el juez rechazó estas alegaciones e insistió en que la modelo residió durante aquel período en Tel Aviv y dictaminó que no constaba en Estados Unidos como residente en el extranjero, por lo que debe pagar la cantidad que le reclama la Autoridad de Impuestos de Israel.

Según los medios locales, el equipo legal de Rafaeli recurrirá la decisión ante el Tribunal Supremo.

La sentencia se produce en el transcurso de una investigación que involucra a Rafaeli y a sus padres en delitos fiscales en los que se investigan supuesto lavado de dinero y evasión de impuestos, tras lo que se espera una acusación de la Fiscalía israelí.