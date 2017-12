Bedstock, un reto musical y solidario contra el cáncer infantil

Para actuar en el festival musical Bedstock no es necesario salir de la cama. Literalmente. Las bandas y artistas interesados en participar solo deben colgar en las redes sociales un vídeo intepretando uno de sus temas más populares sentados o estirados en un colchón para solidarizarse con los niños que pasan las navidades en la cama de un hospital. Bedstock es un juego de palabras entre bed (cama, en inglés) y Woodstock, el legendario macrofestival celebrado en 1969.

Ringo Starr, The Breeders, Iron and Wine, Cheap Trick, Shinedown y Deert Tick protagonizan algunos de los vídeos más curiosos o destacados de la última edición de este multitudinario encuentro virtual creado en el 2014. Las estrellas del pop Nick Jonas y Ed Sheeran fueron los últimos en sumarse a esta iniciativa. El primero interpreta en su vídeo ‘Jealous’ con la única ayuda de su guitarra, un tema incluido en su segundo trabajo, un homónimo publicado en el 2014; mientras el segundo hace lo propio con su último éxito mundial ‘Shape of You’ en una cama llena de peluches. “Estoy encantado de tocar en la cama para Bedstock y espero que mis fans y seguidores en las redes sociales me sigan y apoyen esta increíble iniciativa”, declaró Jonas, el pequeño de los Jonas Brothers.

Aunque los organizadores de este festival estadounidense han ido subiendo vídeos durante todo el año, la fecha oficial del festival fue el pasado 28 de noviembre. Se celebraba el 'Giving Tuesday' o martes solidario, algo así como el contrapunto al consumismo del 'Black Friday' y del 'Ciber Monday'. Los seguidores de estas bandas y artistas, así como los propios músicos, pueden colaborar realizando un donativo hasta el próximo mes de diciembre. Las primeras 500 personas que donen más de 50 dólares recibirán como recompensa un cartel conmemorativo del festival realizado por el artista Tony Agüero.

Toda la recaudación, que en esta edición podría alcanzar los 100.000 dólares, irá destinada al programa MyMusicRx de Children’s Cancer Association (CCA), una asociación dedicada a los niños y jóvenes con cáncer y enfermedades graves con presencia en unos 25 hospitales pediátricos de Estados Unidos. “Desde su creación, los mecenas de Bedstock, incluyendo los más de 100 artistas y sus seguidores de todo el mundo, han donado 95.000 dólares para el programa MyMusicRx”, explican los responsables del festival, en el que han participado artistas de la talla mundial de Moby, Norah Jones y Jack Johnson.

Con las donaciones, “el cambio en la vida de los niños y jóvenes” es posible, explica Regina Ellis, fundadora de la asociación CCA. El escaparate que proporciona Bedstock, continúa Ellis, demuestra que “la alegría importa y la música sana”.

Pequeños artistas y lectura de cuentos

Los más pequeños también pueden participar interpretando alguno de sus canciones favoritas desde la cama. Así, en la web de Bedstock se pueden escuchar las tiernas aportaciones de niños anónimos como Poppy, McKenzie, Easton o Danielle.

For the first time ever, we're continuing #Bedstock through the month of December with the #BedstockChallenge! It's simple, record yourself singing or playing in bed, share on social with #BedstockChallenge, challenge someone else to do the same! Let's see what you've got! pic.twitter.com/iogjuOyGBS