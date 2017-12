La cantante Melanie Martinez, acusada de violar dos veces a su mejor amiga

La ola de acusaciones por abusos sexuales que se inició con Harvey Weinstein a principios de octubre, y que no ha dejado de crecer, se ha engrosado con un nuevo nombre: Melanie Martinez, una joven cantante de 22 años que se ha hecho famosa por su paso por el programa The Voice (la versión estadounidense de La voz).

Sin embargo, Melanie Martinez no es la víctima, sino la presunta verdugo, ya que ha sido denunciada por la que fuera su mejor amiga Timothy Heller de haber abusado sexualmente de ella en dos ocasiones.

EN UNA "FIESTA DE PIJAMAS"

Heller cuenta a través de Twitter que los hechos sucedieron dos noches seguidas. La primera, en una "fiesta de pijamas" y estando ambas en la cama, Martinez "se interesó cada vez más por mis preferencias sexuales". "Comenzó a preguntarme si podía tocar mis tetas y hacer comentarios sobre ellas", asegura. Además, "me preguntó si tendría relaciones íntimas con ella".

Cuando Heller le recordó que ella tenía novio, la cantante neoyorquina le contestó, siempre según su versión, que eso no era un problema. "Él no se tiene que enterar", añadió.

Al día siguiente, Heller se fue a trabajar y, al volver, Martinez volvió a insistir, no sin antes fumar con ella marihuana. De acuerdo con el tuit de Heller, su "mejor amiga" comenzó a acariciarle el brazo y, al poco, le practicó sexo oral y posteriormente, y sin preguntarle, la penetró con un juguete sexual. "Me quedé quieta y no participé... Nunca dije sí; en repetidas ocasiones le dije no", asegura.

When I wrote this story about my assault, I initially wasn’t going to make the abuser. But I think it’s important for you all to know this is about Melanie Martinez pic.twitter.com/4PQ5oNI2s9