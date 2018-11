Carlos de Inglaterra: "Solo hay espacio para un soberano, no dos"

Siguen lo homenajes del príncipe Carlos de Inglaterra, el eterno heredero al trono, que el próximo miércoles cumple 70 años. La cadena BBC emite este jueves por la noche un documental de una hora de duración sobre el hijo de la reina Isabel II que incluye su testimonio y el de sus hijos, entre otros allegados. Su título 'Príncipe, Hijo y Heredero: Carlos a los 70'.

Según los extractos que se han avanzado, el príncipe admite que dejará de hablar de muchos de los asuntos que siempre ha defendido cuando sea rey por considerar que ser heredero al trono británico y jefe de Estado son dos funciones distintas.

"No soy estúpido. He tratado de asegurar que todo lo que he hecho hasta ahora no sea partidista, y creo que es vital recordar que solo hay espacio para un soberano a la vez, no dos. Así que no puedes ser el soberano si eres el príncipe de Gales o el heredero", explica Carlos, que en el pasado ha criticado desde lo fea que le parece la arquitectura moderna o la falta de decisiones más enérgicas en materia medioambiental.

Carlos se refiere también a su fundación, 'The Prince's Trust', desde la que se ofrece ayuda a jóvenes con escasos recursos a encontrar trabajo. "Si es entrometerse preocuparse sobre la precaria situación de las ciudades del interior del país como lo hice hace 40 años y las condiciones en que la gente estaba viviendo. Si eso quiere decir entrometerse, entonces estoy orgulloso de eso», explica.

PARÁMETROS CONSTITUCIONALES



Más allá del destino que le espera, "dentro de los parámetros constitucionales", el programa muestra imágenes del príncipe de Gales, en su ámbito familiar. Su hijo mayor, el príncipe Guillermo afirma que le gustaría que su padre pasara más tiempo con sus tres hijos, los príncipes Jorge, Carlota y Luis, "porque es un abuelo fantástico". "Tenerlo más tiempo en casa sería maravilloso para que juegue con los pequeños".

El hijo de Diana de Gales define también a su padre como adicto al trabajo. Asegura que se queda en el despacho hasta altas horas de la noche y que, incluso, se ha despertado en alguna ocasión a la mañana siguiente con los papeles pegados en la cara. "Hay tantas cosas que admiro de mi padre: su ética de trabajo, sus pasiones... pero personalmente quiero tener mi propio estilo, mis propias pasiones y mis propios intereses y hacer las cosas de manera ligeramente diferente", se desmarca.

El príncipe Guillermo recuerda lo importante que fue para él que padre caminase con Meghan Markle hacia el altar después de que su padre, Thomas Markle, quedara descartado a pocos días de la boda. "Le pedí que lo hiciera y contestó que por supuesto. Haré lo que Meghan necesite y estoy aquí para apoyarte", recuerda.

En el espacio de la BBC también interviene su esposa, Camilla, la duquesa de Cornualles, que define a Carlos como un persona "bastante impaciente, que quiere que las cosas se hagan rápido". Y añade: "Se siente muy bien ayudando. Le gustaría salvar al mundo".

El documental ha grabado también al príncipe Carlos en su residencia de Highgrove, en Gloucestershire, al oeste de Inglaterra, en las que se le ve recogiendo huevos y dando de comer a sus gallinas, e imágenes de archivo cumpliendo compromisos oficiales, como una visita a la barrera de coral australiana para resaltar el problema del cambio climático.