Cayetana Guillén Cuervo: "Lo que más le ha gustado a la gente de mí son mis defectos"

Junto con Anne Igartiburu, Cayetana Guillén Cuervo es la cara más representativa de TVE. Después de 20 años hablando de cine patrio en 'Versión española', y a punto de cumplir 50 años (los hace el 13 de junio), la actriz y presentadora sigue al frente del programa cultural '¡Atención obras!' y acaba de estrenar 'Cena con mámá', donde cada viernes ayuda a un famoso a cocinar un menú en homenaje a su madre. En unos meses, además, empieza a rodar la cuarta temporada de 'El Ministerio del Tiempo', una serie por la que ha rechazado otros trabajos aun desconociendo si iba a haber más capítulos.

¿'Cena con mamá' es el homenaje que tanto se merecen las madres?

Sí, es un homenaje a las madres de los personajes que entrevistamos y es muy bonito porque te das cuenta de que ninguno hubiera llegado donde está sin el apoyo de ellas. Es muy chulo porque convivo con ellos dos días en su entorno, vamos al mercado a comprar las cosas para la cena de infancia que proponen, estamos en su casa, por su barrio… y en el momento que está su madre se desarman, no tienen manera de mantener la guardia. Ahí aparecen la infancia, la nostalgia, los recuerdos, el amor incondicional... El espectador puede ver entonces a los personajes muy desarmados y muy como son ellos.

¡Harán ustedes que el público vaya a ver más a menudo a sus madres!

Yo creo que da un mensaje muy bonito que hace reflexionar el espectador sobre que tiene que llamar a su madre, decirle que la quiere, ir a verla…

¿Le ha pasado a usted lo mismo con su madre, la actriz Gemma Cuervo?

A mí también me ha dado un toque de atención. Todo el tiempo que duró la grabación me he hinchado a llorar porque son historias preciosas y las madres son muy monas y nunca se han visto en un primer plano, así que les ha hecho mucha ilusión.

Usted también es madre de un hijo, Leo, que ya tiene 13 años. ¿Se imagina un homenaje así?

¡Si me hace algo así me muero de amor y de ilusión!

¿Lloraría?

Seguro. Yo lloro muy fácilmente, tengo la lágrima muy fácil, y no me importa.

En la presentación del programa comentaron que 'Cena con mamá' da un toque de atención por lo mucho que nos cuesta decir te quiero. ¿A usted le cuesta?

No, yo lo digo muchísimo, a mis amigos, a mi familia... Me gusta mucho que la gente sepa que les quiero. Somos lo que somos por la gente que tienes alrededor y que te apoya y confía en ti, así que yo soy muy afectuosa y lo digo mucho.

¿Qué cena prepararía usted para su madre?

Los canelones que prepara siempre ella cuando voy a comer, que son los que hice en una de las pruebas de 'Masterchef'; unas conchas de bacalao que hacía ella también y que nos gustan mucho; vichyssoise, que es un plato que ella hace muy rico; la tarta de queso que le preparo a Leo…

Ha hablado de 'Masterchef'. ¿Le ha cambiado mucho ese concurso?

Sí, en muchos aspectos. Ha sido una experiencia maravillosa y no podría estar más agradecida por haber participado en algo que hace unos años a lo mejor no me hubiera atrevido y que ha hecho que ahora esté mucho más abierta a todo. Aprendí mucho de cocina y también de mí. Comprobé que tengo buen carácter incluso en las situaciones más difíciles, con más presión, y que puedo ser igual de disciplinada y de capaz en entornos que no sean mi zona de confort. Y descubrí que todo lo que yo pensaba que eran defectos, mis nervios, mi caos, mis tacos, mis pelos despeinados, es justo lo que a la gente le gustó.

La gente la pudo ver al natural, porque antes tenía incluso fama de borde y estirada, por la imitación que hacían de usted en 'Homo zapping'.

Fue una broma que hicieron y la gente debió de pensar que yo era así. Y como hago formatos culturales que tienen esa imagen, en los que tampoco puedes estar riéndote cuando tienes que hacer una entrevista seria y no había tenido nunca antes un formato donde pudiera levantarme de la silla y ser yo misma... 'Masterchef' me dio eso y 'Cena con mamá' ahora también.

Lleva 20 años en 'Versión española'. ¿No le apetece un cambio?

Ya hago otras cosas a la vez, porque es un programa que me permite combinar y no lo quiero dejar. Me lo he tomado como una causa personal, forma parte de mi vida y es como un trabajo que va más allá de un programa de televisión porque me lleva a muchos otros rincones de la cultura, a defender y cuidar el cine español.

Hace poco estrenó otro programa en La 2, 'Acceso autorizado', aunque lo relegaron al 'late night'. ¿Le molestó ese horario?

No, yo siempre respeto mucho las decisiones de la cadena, ellos saben por qué lo hacen y tienen sus motivos. Yo creo que era un programa de enorme calidad, que contaba cómo funcionan las instituciones públicas a través de su gente y, como se puede ver a la carta, no pasa nada.

Su carrera televisiva básicamente se ha fraguado en TVE. Le tendrá un apego especial a la cadena.

Lo tengo. A mí me gusta especialmente trabajar en la televisión pública. Mis padres hacían los 'Estudio 1' y yo he corrido por esos pasillos siendo una niña, y hacer servicio público para mí es muy satisfactorio. Se me han cruzado ofertas de las privadas de otras características y yo he querido perfilar mi carrera de esta manera.

TVE-1 ya ha anunciado la cuarta temporada de 'El Ministerio del Tiempo'. ¿Seguirá su personaje, Irene Larra?

¡Claro! Es un personaje muy querido y yo lo priorizo absolutamente sobre otros planes.

Ha rechazado incluso trabajos para estar en la serie, sin saber si se iban a rodar más temporadas.

Me pasó en la tercera temporada y me ha pasado en la cuarta. ¡Porque me podía morir si se ponía en pie y yo no podía hacerlo! Para mí es prioritario.

¿Cuándo comienza el rodaje de los nuevos episodios?

En septiembre u octubre, todavía no está muy claro el mes.

¿Ya tiene los guiones?

No tenemos nada todavía, están escribiéndolos.

Aproveche para proponer a los guionistas algo que quiera para Irene.

¡Que ligue más! Que la pasada temporada ligó poco.

¿Cómo lleva lo de haberse convertido en un icono lésbico gracias a Irene?

Es muy chulo que un colectivo así elija un personaje como referente. Significa que has acertado en los valores que ellos quieren ver ahí.

¿Su hijo Leo aprende historia viendo 'El Ministerio del Tiempo'?

Sí, le gusta mucho y, a raíz de los personajes históricos que aparecen, le llevamos al Prado a ver la obra de Velázquez, ha sabido quién era Lorca y le he llevado a ver 'La piedra oscura' de Alberto Conejero, ha sabido del encuentro de Hendaya…

¿Se imagina estar en otro 'ministerio', pero más real, el de Cultura? Ya tuvimos a otro televisivo al frente como Màxim Huerta.

A mí no me ha llegado nada de eso. Además, la verdad es que no quiero ni hablar de política. No me he sentido cómoda cuando se ha utilizado lo que he dicho y hace un tiempo que decidí no dar mi opinión de nada ni contar lo que pensaba.

En 'Masterchef' decía que le obsesionaba que no la echaran la primera para no decepcionar a su hijo. ¿No era también porque es competitiva?

No, lo que soy es muy disciplinada y obsesiva con el trabajo. Se trataba de competir contra mí misma, más que contra los demás.

No la vimos discutir en el programa porque dice que no le gustan los conflictos. ¿Una discusión no puede ser incluso terapéutica?

A veces es mejor discutir y defender tu postura, pero yo la verdad es que me siento incómoda ahí, prefiero buscar otros caminos, como el diálogo.

¿Tras la experiencia de 'Masterchef', se aventura a participar en otros concursos de talentos?

Estoy abierta a todo, siempre que sea blanco, que no sea hiriente y que tenga un poco de coherencia con mi carrera. Pero sí que estoy más abierta que antes a otro tipo de entretenimiento.

¿Como al de 'Tu cara me suena'?

Es un formato que me chifla.

¿Es cierto que estará en la nueva temporada de 'Paquita Salas'?

No puedo decir nada. Amo a Brays Efe, me parece uno de los actores con más talento del país, y 'Los Javis' igual...