Cepeda... a la quinta va la vencida

"Lo de las nominaciones es un trámite del programa. No hay que tomárselo a mal". Ese ha sido el sentimiento de Cepeda, humilde él, el 'rey de las nominaciones' de la presente edición de 'OT' (llevaba ya cinco), tras abandonar la Academia en la novena gala del popular concurso de TVE.

La expectación de la noche en un día de emisión inusual era máxima. En el escenario se enfrentaban dos gallegos –con dos actuaciones espectaculares-, que han forjado una gran amistad a golpe de encierro, y tal vez dos de los más carismáticos, con perdón de 'Almaia' (Amaia y Alfred, la parejita del momento).



Roi, en un momento de su actuación. / RTVE

Los registros que ha arrojado la votación para decidir la expulsión han sido de récord. Se han contabilizado seis millones de votos y el simpático Roi, el 'propietario' del 'sapoconcho' (tortuga, en gallego), se ha agenciado el 73% de ellos. De nada sirvieron las amenazas del portal Forocoches, que pretendía boicotear la gala y promover una votación masiva a favor de Cepeda, al que querían ver incluso en el próximo Festival de Eurovisión.

Poco antes de la medianoche saltaba la alarma; la dirección del programa anunciaba en Twitter que se había producido un "pico de saturación" y que no se podían emitir votos a través de la 'app' del concurso. Enseguida, el río volvía a su cauce. "Ya va todo", proclamaba Tinet Rubira, productor ejecutivo del 'show'.

Ya va todo, hemos superado un pico de saturación a las 00.00 horas https://t.co/QrmN6j5EAe — Tinet Rubira (@tinetr) 2 de enero de 2018

La expulsión de Cepeda ha inundado el plató de lágrimas. Especialmente derrumbados estaban Aitana –que los fans han pretendido emparejar con Cepeda durante estas semanas-, Ana Guerra y, por supuesto, Roi. Ha sido una gala agridulce para la pequeña catalana. Su mejor amigo ha abandonado la Academia –"No quiero que te vayas", le susurraba Aitana a Cepeda, entre sollozos-, pero el público la ha aupado al olimpo de favorita por su interpretación de 'Chas! Y aparezco a tu lado' (la versión de Submarina de la canción de Álex y Cristina).



Nerea y Agoney, la pareja nominada, se abrazan al final del programa. / RTVE

Nerea y Agoney debutarán como nominados en la próxima gala, en la que ya no se elegirá a un concursante favorito. Alfred, salvado por los compañeros casi por unanimidad, y Miriam, a la que han perdonado la nominación los 'profes', han cruzado finalmente la pasarela.

Amaia, sobre el escenario, en la última gala de 'OT'. / RTVE

Y para momentazo también de la noche la interpretación que Amaia ha hecho de 'Shake it out' (Florence and the Machine). "Has estado apoteósica, sublime, exquisita, la rehostia", le ha dicho Mónica Naranjo a la coronada 'reina de España'. La pamplonica ha protagonizado otra de las anécdotas del 'show': público y compañeros le han cantado el 'Cumpleaños feliz' por sus 19 años. "Me siento muy madura", ha musitado Amaia, abrumada. No podía ser de otra manera. Ella es también 'la reina de la ingenuidad'.