Dani Mateo abre la batalla de 'zascas' en Comedy Central

El canal de pago Comedy Central estrena este martes 23 de octubre, a las 22.45 horas, la versión española del programa 'Roast Battle', el formato internacional de batallas dialécticas. Con Dani Mateo como maestro de ceremonias, el 'show' cuenta como jurados con los cómicos Marta Flich y J. J. Vaquero.

El trío será el encargado de elegir quién es el ganador en cada una de los combates dialécticos, llenos de ingeniosos y brutales 'zascas' entre diferentes personajes de la actualidad, como humoristas (Antonio Castelo, Berto Romero, David Broncano, Pilar de Francisco, Toni Moog, Valeria Ros, Esteban Navarro y Xavi Daura de Venga Monjas), actores (Pablo Puyol), cantantes (Angy Fernández, David Ordinas) e incluso políticos, como Pablo Echenique, entre otros.

Aún no sé cómo me convencieron los de @ComedyCentralES de participar en la #RoastBattleES 🥊 Pa mí que me echaron algo en la bebida.



Ya puestos, no te pierdas mi combate a muerte con @martaflich el martes 23 de octubre a las 22:45. No tendré piedad. #DamosCañaATodoRoast 🔥 pic.twitter.com/oDDnnC4a1O