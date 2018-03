David Beriain vuelve con dos especiales sobre ejecuciones y turismo sexual

Tras sus arriesgadas incursiones en las maras salvadoreñas, las redes del narcotráfico del Amazonas y el cártel de Sinaloa, David Beriain regresa a DMax con dos especiales que pondrán por las nubes la tensión del espectador. El lunes, 5 de marzo, el periodista navarro mostrará desde EEUU la situación penitenciaria de los hispanos en ‘Latinos en el corredor de la muerte’ (0.30 horas), mientras que el siguiente lunes, día 12, llegará ‘El mercado de la inocencia’ para denunciar las redes de turismo sexual en torno a Medellín (Colombia), con los menores de edad como principales víctimas. A finales de año o principios del que viene se emitirán los seis nuevos capítulos de la serie ‘Clandestino’ que están ahora en fase de elaboración.

En estos dos especiales, grabados en verano, no se verá a Beriain "todo el rato", como avisa el periodista, ya que esta vez se ha limitado a dirigirlos y narrarlos. "Tratamos dos temas que preocupan a Discovery por su fuerte arraigo en Latinoamérica", explica. El primer reportaje parte de un dato demoledor: los latinos representan más del 13% de la población condenada a muerte en EEUU. "Es el colectivo más susceptible de ser sentenciado a la pena capital, pero nosotros nos hemos centrado en Texas porque de los 121 latinos ejecutados en EEUU, 102 lo han sido en ese estado", revela el reportero navarro, que ha tomado como ejemplo el caso de Juan Balderas, un latino sentenciado a la pena capital en el 2014 tras ser identificado por un testigo entre una serie de fotografías algo tendenciosas.

Muchos expertos aseguran que fue condenado injustamente por el homicidio de un miembro de su pandilla, en un proceso lleno de anomalías. "Pero no es un documental sobre su inocencia o culpabilidad, sino sobre las pruebas y las irregularidades cometidas en el juicio", advierte Beriain antes de contar algo espeluznante: "El jurado que le condenó estaba contaminado de origen porque, para ser miembro del mismo, no puedes estar en contra de la pena de muerte. Y como los hispanos y los negros están mayoritariamente en contra de ella, estaban muy infrarrepresentados: había 10 blancos, un negro y un hispano".

ENTREVISTA BAJO PRESIÓN

Beriain pudo entrevistar a Balderas en la cárcel, pero no lo tuvo nada fácil. "Charlé con él durante una hora en unas condiciones muy difíciles, porque según me acercaba al otro lado del cristal para saludarle un policía me dijo que si lo hacía me empezaría a correr el tiempo en ese momento", recuerda. Balderas suma ya 12 años de reclusión y en los próximos días se lo jugará todo a una carta en su apelación. "Estuvo ocho años a la espera de juicio sin poder ver la luz del sol, lo que en España sería un auténtico escándalo".

En el segundo reportaje, centrado en Medellín, Beriain destapa las tripas de un formidable zoco del sexo. "Hay muchos extranjeros que van allí a vivir como capos, ponerse hasta arriba de cocaína y tener relaciones con menores prostitutas o con niñas de 12 o 13 años a las que pagan mucho dinero por desvirgar", adelanta el premiado reportero, que pudo entrevistar a un turista sexual español. "Hemos tratado de mostrar lo mucho que están haciendo las autoridades colombianas para evitar estos abusos", subraya.

EMOCIONES FUERTES

Beriain no se ha adentrado esta vez en territorios ‘clandestinos’, pero la dosis de adrenalina ha sido elevada. "Son temas más tranquilos, pero de una complejidad emocional muy fuerte, ya que cuando te acercas a una niña violada o víctima de abusos resulta complicado: como hombre te cuesta hacer las entrevistas de una forma que no sea traumática para esa persona", confiesa antes de abordar su experiencia en el corredor de la muerte: "Tuve oportunidad de ver la vigilia de un muchacho que acabaron ejecutando por la mañana y eso es escalofriante".