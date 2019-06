Detenido un italiano en Tailandia por suplantar a George Clooney

Las autoridades de Tailandia detuvieron el domingo cerca de Pattaya a dos ciudadanos italianos por utilizar el nombre del actor estadounidense George Clooney para cometer una estafa y obtener cerca de 40 millones de baht, unos dos millones de euros, de forma fraudulenta. Los detenidos son Francesco Galdeli, de 58 años, y Vanja Goffi, de 45. Interpol los tenía fichados después de que ambos huyeran de Italia tras ser condenados por un tribunal de Milán por cargos de fraude.

Las autoridades tailandesas han confirmado que Galdeli y Goffi convencieron a diversas personas de que estaban creando una empresa textil para vender ropa en Intenet con el nombre de Clooney, según ha informado el diario local The Bangkok Post.

En 2010, George Clooney denunció y testificó contra la pareja y un cómplice en una audiencia en Milán. En ese proceso judicial se mostraron muchas fotos publicitarias presentando la línea de ropa, así como reclamos publicitarios pensados para dar a conocer la firma de la estrella de cine, que recalcó que eran todos falsos. "En esta foto yo estoy fumando y yo no fumo", "Yo no tengo un reloj así" y "Es falso, esta firma no es la mía", alegó entonces.

Según la policía, la pareja también era buscada en Italia por otros delitos, como vender a través de internet relojes Rolex falsificados. La pareja engañaba a sus víctimas enviándoles paquetes que en ocasiones contenían sal en lugar de relojes.