Día del Pilar: Las 'Pilares' más famosas de la televisión

Este viernes 12 de octubre se celebra en España el Día de la Hispanidad, el día de la Virgen del Pilar. Son varias las Pilares que hoy se encuentran de celebración en esta jornada festiva, y por eso hacemos un repaso por las mujeres de nombre Pilar más reconocibles en televisión por parte del público. Estas son ellas:

Pilar Rubio

La conocimos en Sé lo que hicisteis, el programa que le dio la popularidad en 2006. Pilar Rubio se hizo un hueco en la televisión gracias a ser la reportera estrella del programa de laSexta, donde también fue presentadora sustituta hasta su sonado fichaje por Telecinco en 2009. En dicha cadena presentó el Más que baile (Mira quién baila) más polémico, que concluyó con Belén Esteban de ganadora. Después no pudo repetir el éxito con la fallida serie Piratas ni tampoco con OT 2011, la última edición del formato en Telecinco. Tras un tiempo apartada de la televisión, la mujer de Sergio Ramos regresó como colaboradora de El Hormiguero en Antena 3, donde también presentó en 2017 Ninja Warrior.

Pilar García Muñiz

La primera vez de Pilar García Muñiz en TVE fue en 1999, como presentadora de los informativos del Canal 24 horas, y desde entonces su carrera ha estado ligada a la pública. En 2004 pasó a presentar el Telediario de La 1 y un año más tarde se puso al frente del primer España Directo, donde se mantuvo hasta el fin de su primera etapa en 2011. Ese año se encargó del fallido + Gente, y más delante de El debate de La 1. Ya en 2013, cuando España directo volvió a la parrilla, Muñiz regresó a los informativos para presentar el Telediario. Ahí se ha mantenido hasta este mismo año, cuando, tras los cambios en la dirección de TVE, ha pasado a conducir Informe semanal, programa que presentó en época estival durante dos años.

Pilar Castro

La actriz Pilar Castro es una habitual de las series de televisión. En 1998 participó en la mítica A las once en casa, y en el año 2000 formó parte del reparto de otra serie icónica, A las once en casa. Sin embargo, muchos espectadores la recordarán por su papel en Los Serrano en el año 2007 o por su papel de Alba en Cuestión de sexo, una de las primeras series de Cuatro. Aunque su carrera se ha desarrollado en el cine (Julieta de Pedro Almodóvar y Es por tu bien de Carlos Therón son sus últimos largometrajes), Castro no ha dejado la televisión de lado, encarnando el personaje de Isabel en Olmos y Robles de La 1 y el de Chon en la recién estrenada Vivir sin permiso.

Pilar Rahola

Pilar Rahola es una asidua de las tertulias de la televisión. La periodista es una de las caras más reconocibles de los debates políticos: ha colaborado en Els Matins de o recientemente en Preguntes freqüentes de TV3, aunque su salto nacional se produjo con Crónicas marcianas y principalmente con La Noria, programa al que defendió por el boicot que sufrió por parte de los anunciantes y por el que acabó siendo cancelado. Recientemente también ha participado en Sábado Deluxe, en la etapa en la que el programa dio un giro hacia la actualidad antes de volver a tratar asuntos de corazón.

Pilar Punzano

Inés Alcántara no siempre fue Irene Visedo. Durante unas temporadas en las que la actriz estuvo ausente, Pilar Punzano cogió las riendas del personaje, aunque su final en Cuéntame cómo pasó no fue el deseado. Tras cinco años en la serie, la intérprete denunció que había sido despedida y en su lugar regresó la actriz original para seguir dando vida a la hija mayor de la familia. Punzano emprendió acciones legales contra la productora y relató su mala experiencia durante el rodaje de la serie más veterana de la televisión en España. Desde entonces se encuentra en un segundo plano, alejada de la televisión y los medios.

Pilar Gutiérrez

Este verano ganó fama Pilar Gutiérrez, una franquista que acaparó horas de televisión a raíz de la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de exhumar los restos del dictador del Valle de los Caídos. Esta mujer comenzó a aparecer en multitud de conexiones en defensa de la memoria de Franco, creando incredulidad por sus argumentos entre los espectadores y generando todo tipo de discusiones y polémicas en los platós. Aunque una gran parte del público no se la ha tomado en serio, esta admiradora de VOX y líder del Movimiento por España ha dado los titulares más polémicos que se recuerden.