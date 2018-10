Enrique Iglesias siembra dudas acerca de su futuro como artista

Enrique Iglesias, de 43 años, deja en el aire su futuro como cantante. El nacimiento de los mellizos que ha tenido con la extenista rusa Anna Kournikova, de 37, le ha cambiado la vida. El hijo de Julio Iglesias ha explicado al diario británico The Sun, que hay momentos en que lo dejaría todo por estar en casa con los pequeños, que ahora tienen 9 meses.

"Hay días en los que mentiría si dijera que no pasa por mi cabeza parar... Probablemente se haga realidad en un futuro próximo", ha explicado. "Cuando tenía 19 años y viajaba alrededor del mundo con mi primer disco, había momentos en los que pensaba: 'Madre mía, quizá debería parar. Necesito un descanso'. Ahora tengo claro que no quiero estar fuera de casa mucho tiempo sin ver a los pequeños. Quizá no me vea haciendo mucho más que unos pocos álbumes y ya está. Y luego no hacer nunca nada más que ser padre".

El artista ha ensalzado a su pareja. "Es increíble verla ser tan buena madre". Y ha añadido, además, que ahora tiene "más sexo que nunca" con ella. De sus pequeños, indica: "Mi intención es educarles adecuadamente. Siempre que sean buenos niños, estén sanos y disfruten la vida...".